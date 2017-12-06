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Niet meer leverbaar

HiFi-hoofdtelefoon

SHP8500/00

3

| (2) Reviews & awards

Dynamisch HiFi-geluid

Deze comfortabele en volledig aanpasbare hoofdtelefoon met neodynium-luidsprekerdrivers biedt dynamisch geluid.

Bekijk alle voordelen

Dynamisch HiFi-geluid

  • Krachtige bas

Hoogwaardige zuurstofvrije koperen kabel van lineair kristal

Het buitengewoon pure koper dat voor deze kabel wordt gebruikt, minimaliseert de transmissieverliezen en zorgt voor een fantastische signaalkwaliteit op de hoofdtelefoon, en voor optimaal geluid voor uw oren.

Gemakkelijk op maat af te stellen hoofdband voor optimaal draagcomfort

Het oorkussen is gemakkelijk op maat af te stellen en sluit daarom goed aan op het oor. Hierdoor is de geluidskwaliteit optimaal.

Het hele oor wordt bedekt voor een optimale geluidskwaliteit

De grote oorschelpen bedekken niet alleen uw hele oor voor een betere geluidskwaliteit, maar beschikken ook over voldoende ruimte voor een grotere driver die betere prestaties levert.

Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

2

Reviews & awards

4
3
2

06/12/2017

Deutschland

Deutschland

super Sound

Leicht am Kopf auch über Stunden, super Sound, super Höhen und Bässe...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP8500 HiFi-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP8500 HiFi-Kopfhörer

08/06/2016

Deutschland

Deutschland

Nach wenigen Jahren bricht die Zuleitung

So etwas habe ich noch nie an anderen Kopfhörern erlebt. Nach wenigen Jahren bricht die Zuleitung des Kopfhörers zeitnahe an verschiedenen Stellen. Hörgenuss nur für kurze Zeit ist vorprogrammiert! Nie wieder Philips!

Deze review is gemaakt voor SHP8500 HiFi-Kopfhörer

Deze review is gemaakt voor SHP8500 HiFi-Kopfhörer

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