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Niet meer leverbaar
Krachtig geluid, superieur comfort
Sensationele bassen onderscheiden deze hoofdtelefoon van de rest. De 60 luchtopeningen op elke oorschelp verbeteren de luchtcirculatie voor een optimaal basgeluid en de zachtfluwelen voering zorgt voor een optimale pasvorm; de ideale hoofdtelefoon voor een rijke muziekbeleving.
4.4
van 5
5
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Jonathan
12/06/2012
Nederland
Geweldig geluid
Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP2700 Stereo Headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP2700 Stereo Headphones
GreatManaTree
22/03/2012
Nederland
Fantastisch product!
Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP2700 Stereo Headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP2700 Stereo Headphones
Coruma
24/06/2012
Nederland
Voor die prijs een uitstekend produkt
Van de week gekocht via de Philipsshop.Aflevering was correct en op tijd. De hoofdtelefoon wordt door mij het meest gebruikt op de iPad en is daar uitermate geschikt voor. Heeft een goede klank met mooie bassen. En door het draaien van de oorschelpen kan hij geheel aan je hoofd worden aangepast wat zeer prettig is. Nogmaals,voor die prijs, een echte aanrader.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP2700 Stereo Headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP2700 Stereo Headphones