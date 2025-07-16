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  • Stereo TV-hoofdtelefoon
  • Stereo TV-hoofdtelefoon
  • Stereo TV-hoofdtelefoon
  • Stereo TV-hoofdtelefoon
  • Stereo TV-hoofdtelefoon
  • Stereo TV-hoofdtelefoon
  • Stereo TV-hoofdtelefoon
  • Stereo TV-hoofdtelefoon
  • Stereo TV-hoofdtelefoon
  • Stereo TV-hoofdtelefoon
  • Stereo TV-hoofdtelefoon
  • Stereo TV-hoofdtelefoon
  • Stereo TV-hoofdtelefoon
  • Stereo TV-hoofdtelefoon

Niet meer leverbaar

TV-hoofdtelefoon

SHP2500/00

3.3
| (41) Reviews & awards
Stereo TV-hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon van normale grootte voor HiFi- en TV-entertainment heeft een akoestische reflector voor betere basprestaties.
Bekijk alle voordelen

Voor TV

Stereo TV-hoofdtelefoon

  • Volumeregeling in het snoer

  • Voor over het oor

Het hele oor wordt bedekt voor een optimale geluidskwaliteit

De grote oorschelpen bedekken niet alleen uw hele oor voor een betere geluidskwaliteit, maar beschikken ook over voldoende ruimte voor een grotere driver die betere prestaties levert.

Oorkussens geven meer draagcomfort en grotere basrespons

De speciale vorm en luxe materialen die voor de oorkussens van deze Philips-hoofdtelefoons worden gebruikt, zorgen voor een perfecte pasvorm en een optimaal comfort. Ze voorkomen dat er geluid verloren gaat en verbeteren tevens de basprestaties. De oorkussens zijn zo gevormd, dat ze perfect om uw oor passen.

Een ideale lengte voor TV-kijken op afstand

Extra lang snoer van 6 m voor het aansluiten van uw hoofdtelefoon op uw TV of andere audio-apparatuur.

Technische specificaties

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Recensies

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3.3

van 5

41

Reviews & awards

16/07/2025

United Kingdom

United Kingdom

Very Great

I like it!, but im not buyed to Philips Store Im from Lithuania

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP2500 TV headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP2500 TV headphones

30/04/2023

United Kingdom

United Kingdom

Light and comfortable

I am a pilot so must wear a headset for long periods while flying. These headphones are much more comfortable than my $250 pilot headset. The foam ear pads are soft, and do a good job of sealing in the sound. I also enjoy the light weight, but I wish the volume was a bit higher (I may be able to improve that with a headphone amp?).

Voordelen

Light weight, soft pads, long connection cord

Nadelen

lower volume than anticipated

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

28/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Awesome

I use this headphone for my keyboard/synthesizer and I am amused with the price and built quality. The frequency response is awesome for the price tag.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

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