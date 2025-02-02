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Niet meer leverbaar
Krachtig geluid
Deze Philips SHL3000WT/00-hoofdtelefoon zorgt voor een krachtig geluid en een diepe bas. In combinatie met de draaibare zachte oorschelpen hebt u onderweg de perfecte luisterervaring.
In DJ-stijl
Wit
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.
4.0
van 5
14
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
YoCnmStar
02/02/2025
United Kingdom
Great headphones
very good and budget friendly. these are better than some headphones that are 5 times for expensive
Deze review is gemaakt voor SHL3000WT Headband headphones
Datum gebruik 2024-10-02
Deze review is gemaakt voor SHL3000WT Headband headphones
Datum gebruik 2024-10-02
Totti1968
27/06/2016
Deutschland
Geverifieerde koper
Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen!
Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen! Macht das Musikhören zu einem Erlebnis. mich erstaunt immer wieder was für ein guter Sound aus diesen Kopfhörern kommt! Daumen Hoch!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel
Trankilo
15/03/2018
Portugal
Bom design e alta qualidade
Bom equipamento, design engraçado e som muito bom, de fácil uso e dá para todas as idades.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3000WT Headband headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3000WT Headband headphones