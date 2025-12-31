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  • Heldere beats, krachtige bas
  • Heldere beats, krachtige bas
  • Heldere beats, krachtige bas
  • Heldere beats, krachtige bas
  • Heldere beats, krachtige bas
  • Heldere beats, krachtige bas

Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoons met microfoon

SHE3855SG/00

Heldere beats, krachtige bas
De stijlvolle Philips Chromz-oordopjes bieden een krachtige bas, comfort en een mooie uitstraling. Met een onder vacuüm gemetalliseerde, matte coating in meerdere kleuropties die passen bij de iPhone 6S.
Bekijk alle voordelen

Hoogwaardige onder vacuüm gemetalliseerde matte afwerking

Heldere beats, krachtige bas

  • Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde

  • Oortelefoon

3 verwisselbare rubberen oorcaps voor een optimale pasvorm

3 verwisselbare rubberen oorcaps voor een optimale pasvorm

Oorcaps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm.

Ingebouwde microfoon schakelt tussen muziek en telefoongesprekken

Ingebouwde microfoon schakelt tussen muziek en telefoongesprekken

Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. U blijft dus altijd verbonden.

Onder vacuüm gemetalliseerde, stijlvolle matte coating biedt extra bescherming

Onder vacuüm gemetalliseerde, stijlvolle matte coating biedt extra bescherming

Een hoogwaardige, onder vacuüm gemetalliseerde, stijlvolle matte coating biedt een extra beschermende laag en past perfect op de iPhone 6S.

Technische specificaties

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