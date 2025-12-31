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Niet meer leverbaar
SHE3855SG/00
Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde
Oortelefoon
Oorcaps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm.
Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. U blijft dus altijd verbonden.
Een hoogwaardige, onder vacuüm gemetalliseerde, stijlvolle matte coating biedt een extra beschermende laag en past perfect op de iPhone 6S.
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