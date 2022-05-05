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  • Stevige beat, pompende bas
  • Stevige beat, pompende bas
  • Stevige beat, pompende bas
  • Stevige beat, pompende bas
  • Stevige beat, pompende bas
  • Stevige beat, pompende bas
  • Stevige beat, pompende bas
  • Stevige beat, pompende bas
  • Stevige beat, pompende bas
  • Stevige beat, pompende bas

Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoon

SHE3700WT/00

4.8
| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Stevige beat, pompende bas
De uiterst kleine Philips Vibes-oordopjes met krachtige bas hebben ovale buisjes voor comfort en een onder vacuüm gemetalliseerde coating voor een fraai uiterlijk en extra bescherming.
Bekijk alle voordelen

Compact ontwerp met onder vacuüm gemetalliseerde bescherming

Stevige beat, pompende bas

  • Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde

  • Oortelefoon

3 verwisselbare rubberen oorcaps bieden een optimale pasvorm

3 verwisselbare rubberen oorcaps bieden een optimale pasvorm

Oorcaps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm

Glanzende, kleurrijke coating ziet er strak uit en biedt bescherming

Glanzende, kleurrijke coating ziet er strak uit en biedt bescherming

Een hoogwaardige, glanzende en kleurrijke coating creëert een strakke look en zorgt voor een extra beschermende laag.

Technische specificaties

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Recensies

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4.8

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

05/05/2022

Deutschland

Deutschland

Für mich persönlich...

die vielleicht besten Kopfhörer. Klarer satter Sound. Nicht dumpf oder blechern. Perfekt

Voordelen

Klarer satter Sound, guter Bass,gutes Kabel,sehr bequem

Nadelen

Umgebung kann alles hören, nicht geschlossen, kurze Lebensdauer

Deze review is gemaakt voor SHE3700BK Kopfhörer

Deze review is gemaakt voor SHE3700BK Kopfhörer

19/09/2017

France

France

Super produit.

Agréablement surpris par ces écouteurs. Le son est comme indiqué sur la boite, claire et puissant.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3700BK Casque

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3700BK Casque

18/01/2017

España

España

sencillos pero buen sonido

Auriculares intrauditivos sencillos y económicos, pero con sonido aceptable.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3700BL Headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3700BL Headphones

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