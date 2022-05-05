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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde
Oortelefoon
Oorcaps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm
Een hoogwaardige, glanzende en kleurrijke coating creëert een strakke look en zorgt voor een extra beschermende laag.
4.8
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
JS9012
05/05/2022
Deutschland
Für mich persönlich...
die vielleicht besten Kopfhörer. Klarer satter Sound. Nicht dumpf oder blechern. Perfekt
Voordelen
Klarer satter Sound, guter Bass,gutes Kabel,sehr bequem
Nadelen
Umgebung kann alles hören, nicht geschlossen, kurze Lebensdauer
Deze review is gemaakt voor SHE3700BK Kopfhörer
Deze review is gemaakt voor SHE3700BK Kopfhörer
Amaury33490
19/09/2017
France
Super produit.
Agréablement surpris par ces écouteurs. Le son est comme indiqué sur la boite, claire et puissant.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3700BK Casque
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3700BK Casque
chris1949
18/01/2017
España
sencillos pero buen sonido
Auriculares intrauditivos sencillos y económicos, pero con sonido aceptable.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3700BL Headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3700BL Headphones