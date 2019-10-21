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Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoon met oordopjes

SHE3010WT/00

5
| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Blauw
Blauw
Paars
Paars
Rood
Rood
Wit
Wit
Zwart
Zwart
Extra bas
De Philips SHE3010-hoofdtelefoon met zacht uitgevoerde oordopjes zit zacht en comfortabel. Verkrijgbaar in verschillende opvallende felle kleuren, zodat u altijd een hoofdtelefoon hebt die bij uw stijl past.
Bekijk alle voordelen

Zachte uitvoering voor optimaal draagcomfort

Extra bas

  • 14,8 mm drivers/open achterkant

  • Oordopje

Flexi-Grip-ontwerp voor veel duurzaamheid

Een zacht, flexibel onderdeel beschermt het snoer tegen schade wegens herhaaldelijk buigen.

Neodymium-magneten verbeteren de basprestatie en gevoeligheid

Neodymium produceert sterke magnetische velden en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, een snelle basrespons en een betere geluidskwaliteit.

Zachte uitvoering zorgt voor een comfortabele pasvorm

De transparante, met rubber overtrokken behuizing van de hoofdtelefoon vormt zich naar het oor voor veel luistercomfort.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

21/10/2019

Nederland

Nederland

Beste oordopjes die ik ooit heb gehad!!

Beste oordopjes die ooit heb gehad. Zitten fijn in je oor, vallen er niet uit (tijdens het sporten) door rubbertje, geluid is supergoed en het wat ik fijn vind is dat ze plat zijn. Ik ben dan ook zwaar teleurgesteld dat ze nergens meer te krijgen zijn. Had ik dit geweten dan had ik een voorraad aangelegd. Oordopjes die ik nu gebruik (ander merk) storen tijdens het muziek luisteren en zijn stukken minder fijn dan deze Philips oordopjes. Hoop dat ze nog weer terug komen, maar ik betwijfel het :(

Voordelen

geluid is goed, blijven goed zitten in je oor ook tijdens het sporten, plat, prijs-kwaliteit is goed, Links en Rechts oordop

Nadelen

Niet meer verkrijgbaar :(

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3010BK Hoofdtelefoon met oordopjes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3010BK Hoofdtelefoon met oordopjes

27/07/2017

Nederland

Nederland

Geweldig geluid!

Dit zijn al jaren mijn favoriete oordoppen, goed geluid, met een goede bas erin. Ik dacht onlangs over te stappen op de SHE3900, helaas heeft die lang niet zo'n goed geluid, terwijl die een keer zo duur is. Voortaan weer de vertrouwde SHE3010 opzoeken!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3010PP Hoofdtelefoon met oordopjes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3010PP Hoofdtelefoon met oordopjes

03/04/2025

Deutschland

Deutschland

Beste kopfhörer aller Zeiten!

Dies sind die besten kopfhörer ALLER ZEITEN! Ich nutze nur noch diese seit über 10 Jahren. Bitte wieder verkaufen auch in mehr Farben wie bspw. Rosa. Der Klang ist hervorragend! Und das aller wichtigste,...die Form. Alle anderen sind mir ständig aus den Ohren gefallen. Und ich hab so ziemlich jede Form durchprobiert. NUR diese passen perfekt in mein Ohr. Ohne zu drücken und das nach stunden, ohne rauszufallen, ohne irgendwie zu stören. Sie sind einfach rundum perfekt! Ich hab eine große Bitte an philips.... bitte macht von dieser form auch kabellose kopfhörer. BITTE! Alle anderen fallen eben raus, diese nicht. 😭🩷 Gibt bestimmt noch viele andere da draußen, mit kleinen Ohren....

Voordelen

Passt ins Ohr. Fallen nicht raus. Drücken nicht, auch nach mehreren Stunden nicht.

Nadelen

Keine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3010WT Earbuds

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3010WT Earbuds

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