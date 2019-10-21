Beste oordopjes die ooit heb gehad. Zitten fijn in je oor, vallen er niet uit (tijdens het sporten) door rubbertje, geluid is supergoed en het wat ik fijn vind is dat ze plat zijn. Ik ben dan ook zwaar teleurgesteld dat ze nergens meer te krijgen zijn. Had ik dit geweten dan had ik een voorraad aangelegd. Oordopjes die ik nu gebruik (ander merk) storen tijdens het muziek luisteren en zijn stukken minder fijn dan deze Philips oordopjes. Hoop dat ze nog weer terug komen, maar ik betwijfel het :(