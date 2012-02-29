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Niet meer leverbaar

Draadloze HiFi-hoofdtelefoon

SHC1300/00

2.9

| (46) Reviews & awards

Draadloos gemak met infraroodtransmissie

Deze draadloze IR-hoofdtelefoon van normaal formaat combineert kwaliteit en gebruiksgemak, zodat u thuis optimaal van uw muziek kunt genieten.

Bekijk alle voordelen

Voor TV

Draadloos gemak met infraroodtransmissie

  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor over het oor

Lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort bij langdurig gebruik.

De duurzame, lichtgewicht kwaliteitsmaterialen van deze Philips hoofdtelefoons zorgen voor meer comfort zodat u ze langer kunt dragen.

Hoogfrequente RF zorgt voor een duidelijke en scherpe ontvangst

Doordat er een zeer hoge frequentiemodulatie (RF) voor de transmissieverbinding wordt gebruikt, bent u verzekerd van een scherpe en duidelijke ontvangst.

Gemakkelijk en eenvoudig in te stellen

Technische specificaties

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Recensies

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2.9

van 5

46

Reviews & awards

29/02/2012

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC1300 Wireless hi-fi headphones

31/12/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto,

ottime per guardare la tv e le caratteristiche sono differenti da quelle ad onde radio. Ho usato da subito le pile ricaricabili e non ho avuto problemi. Ho letto recensioni di persone che fanno confusione tra caratteristiche di cuffie a raggi infrarossi e ad onde radio

Voordelen

sono positive in tutto il loro aspetto e funzioni

Nadelen

niente da segnalare.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Datum gebruik 2018-12-31

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Datum gebruik 2018-12-31

02/11/2019

France

France

très solide

Cela fait 3 X qu'il tombe de ma hauteur et il est toujours vivant. Depuis 3 ans aucun soucis, il fonctionne comme au 1er jour. Certes, il n'est pas fait pour se promener de pièces en pièces, entre 1 et 10 mètres sans obstacle, c'est ok.

Voordelen

Il fait ce pourquoi je l'ai acheté

Nadelen

visiblement Philips ne le produit plus

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC1300 Casque hi-fi sans fil

Datum gebruik 2017-11-02

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC1300 Casque hi-fi sans fil

Datum gebruik 2017-11-02

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Voorwaarden

  1. Batterijen niet bijgeleverd