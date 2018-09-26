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Niet meer leverbaar

Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

SHB9250/00

4.3

| (32) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan

Geluid met hoge resolutie

De Philips SHB9250 met Bluetooth-connectiviteit heeft geen snoeren, maar biedt onverminderde geluidskwaliteit vol diepe bastonen en optimale helderheid. Schakel eenvoudig tussen muziek en gesprekken en geniet ook onderweg van maximaal comfort dankzij de zachte oorkussens.

Bekijk alle voordelen

met Digital Bass Boost

Geluid met hoge resolutie

  • 40 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Zachte oorkussens

Basversterking met één druk op de knop voor een diep, dynamisch basgeluid

Met multipoint kunt u op twee apparaten tegelijk muziek afspelen en gesprekken voeren

Met multipoint kunt u uw Philips Bluetooth-hoofdtelefoon met twee Bluetooth-apparaten tegelijk verbinden. Koppel gewoon de twee apparaten om te genieten van films en muziek terwijl u tussendoor belt.

Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm

Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm

Audio met hoge resolutie biedt de beste audioprestaties door originele studiomasteropnamen getrouwer te reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit maakt audio met hoge resolutie de beste optie voor de muziekliefhebber. Deze hoofdtelefoons voldoen aan de strenge normen die worden gesteld voor het kwaliteitsstempel Hi-Res Audio.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

32

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

3
2

26/09/2018

België

België

Uitstekende prijs / kwaliteit verhouding

Uitstekend geluid. Zeer gebruiksvriendelijk. Modern design.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

07/01/2017

Deutschland

Deutschland

Weltklasse!

Wir haben ca. 35 Kopfhörer auf Herz und Nieren geprüft und es waren durchaus gute Modele dabei. Wer es allerdings handlich und leistungsfähig mag mit einer hervorragenden Steuerung, der kommt an diesem Kopfhörer nicht vorbei. Die Preisleistung stimmt auf jeden Fall. 3 Wochen im Einsatz und das Ding macht einfach nur Spass. Ladezeit ca. 1 Stunde und tatsächlich 15,7 Stunden gelaufen. Akku wurde nach mehrfachem Aufladen auch noch etwas besser! Kaufen, kaufen, kaufen mehr ist nicht zu sagen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

01/08/2016

Deutschland

Deutschland

Seit ca. acht Monaten im Gebrauch. Alles super

Also diese Dinger sind nicht nur schick, sondern haben auch einen mörderisch brutalen Sound für diese Größe. Die Headsetfunktion funktioniert tadellos. In dieser Preisklasse wird es schon schwer was besseres zu finden. Der einzige Nachteil den ich bisher finden konnte ist, das mir meine Töchter das Ding ständig wegnehmen, weil es so gut klingt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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Voorwaarden

  1. De werkelijke resultaten kunnen variëren

  2. Bij gebruik van de meegeleverde hoofdtelefoonkabel