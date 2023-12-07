Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SHB9250/00
Niet meer leverbaar
Lokale reclamefolder
Gebruikershandleiding
Kan iemand de gesprekken afluisteren via de BT-hoofdtelefoon?
Wat is een Bluetooth-profiel HSP, HSP, A2DP, AVRCP?
Kan ik de Philips Bluetooth-hoofdtelefoon op mijn TV gebruiken?
Hoe kan ik genieten van multipoint met een Philips-hoofdtelefoon?
Kan ik de microfoon gebruiken en tegelijkertijd audio streamen?
Kan ik Bluetooth-interferentie verwachten met de headset?
Hoe kan ik mijn Philips-hoofdtelefoon schoonmaken?