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Alle series

  • De vrijheid van draadloos, krachtig geluid
  • De vrijheid van draadloos, krachtig geluid
  • De vrijheid van draadloos, krachtig geluid
  • De vrijheid van draadloos, krachtig geluid
  • De vrijheid van draadloos, krachtig geluid
  • De vrijheid van draadloos, krachtig geluid
  • De vrijheid van draadloos, krachtig geluid
  • De vrijheid van draadloos, krachtig geluid
  • De vrijheid van draadloos, krachtig geluid
  • De vrijheid van draadloos, krachtig geluid
  • De vrijheid van draadloos, krachtig geluid
  • De vrijheid van draadloos, krachtig geluid
  • De vrijheid van draadloos, krachtig geluid
  • De vrijheid van draadloos, krachtig geluid

Niet meer leverbaar

Bluetooth-headset

SHB5250WT/00

3.1
| (76) Reviews & awards
De vrijheid van draadloos, krachtig geluid
Deze Philips MyJam FreshTones BT-oortelefoon is ontworpen voor draadloze vrijheid onderweg, heeft drivers van 14,2 mm voor een krachtige bas en heeft een optimale pasvorm die is ontworpen naar de vorm van het oor.
Bekijk alle voordelen

Speciaal ontworpen voor de vorm van het oor

De vrijheid van draadloos, krachtig geluid

  • 14,2 mm drivers/open achterkant

  • Oordopje

  • Platte kabel

Flexi-Grip-snoerbescherming zorgt voor een langere levensduur en betere connectiviteit

Met behulp van een rubberen Flexi-Grip-snoerbescherming tussen de hoofdtelefoon en het snoer wordt de verbinding beschermd tegen beschadiging door regelmatig buigen, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Luidsprekerdrivers van 14,2 mm voor een krachtig geluid en rijke bas

Luidsprekerdrivers van 14,2 mm voor een krachtig geluid en rijke bas

Hoogwaardige luidsprekerdrivers van 14,2 mm met een basopening op de oortelefoon voor diepe bastonen.

Krachtige magneten verbeteren de basprestaties

Technische specificaties

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Recensies

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3.1

van 5

76

Reviews & awards

23/01/2017

Nederland

Nederland

Een superfijne set oortjes voor overal gebruik!

Deze oortjes zijn zeer fijn om te dragen. De geluidskwaliteit is subliem! Alleen jammer dat ze soms niet blijven zitten. Voor volgende ontwerpen misschien van die vleugeltjes?

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB5250WT Bluetooth-headset

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB5250WT Bluetooth-headset

25/01/2021

Deutschland

Deutschland

Geiler Sound

Echt Super Klang und Verarbeitung einziges Manko ist der Akku könnte größer sein

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB5250WT Bluetooth-Headset

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB5250WT Bluetooth-Headset

09/03/2018

Deutschland

Deutschland

Super

Super produkt and sehr gut Kundenservice. Super Sound

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB5250BK Bluetooth-Headset

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB5250BK Bluetooth-Headset

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