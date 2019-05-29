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  • Het BASS+-gevoel
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Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

SHB4305WT/00

3.4
| (8) Reviews & awards
Het BASS+-gevoel
Verrassend groot geluid voor zo'n klein maar krachtig formaat. De Philips BASS+ Bluetooth-koptelefoon heeft luidsprekerdrivers speciaal voor de krachtige bastonen, biedt uitstekende geluidsisolatie en de vrijheid van draadloos, zodat u optimaal kunt genieten van uw muziek.
Bekijk alle voordelen

Het BASS+-gevoel

  • Drivers van 12,2 mm/gesloten achterkant

  • Oortelefoon

  • Afspeelduur: 6 uur

  • Uiterst comfortabel

Krachtige luidsprekerdrivers van 12,2 mm

Krachtige luidsprekerdrivers van 12,2 mm

Deze grootse, krachtige bas laat u de beat echt voelen. Krachtige 12,2 mm luidsprekerdrivers zorgen voor een diepe bas vanuit een gestroomlijnd, compact design.

Oplaadbare batterij voor een afspeelduur van maximaal 6 uur

Oplaadbare batterij voor een afspeelduur van maximaal 6 uur

Met een afspeelduur van 6 uur hebt u voldoende energie om de hele dag muziek af te spelen.

Draadloze Bluetooth-technologie

Draadloze Bluetooth-technologie

Koppel de hoofdtelefoon eenvoudig met een Bluetooth-apparaat voor draadloze muziek.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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3.4

van 5

8

Reviews & awards

3

29/05/2019

België

België

Perfect

Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.

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Deze review is gemaakt voor SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

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Deze review is gemaakt voor SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

25/08/2018

France

France

Un son HIFI, puissant et propre

Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille

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Deze review is gemaakt voor SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil

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Deze review is gemaakt voor SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil

29/04/2018

Italia

Italia

Compralo Che Aspetti....

Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !

Deze review is gemaakt voor SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®

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