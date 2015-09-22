Ik zag het product op interneer. Ik had nog een speaker nodig voor in de serre. Besteld en hij kwam binnen. Maak de doos open er vielen mij meteen 2 dingen op de kleur en de zwaarte. De kleur moes ik even aan wennen. En ja het gewicht ja dat zal er wel bij horen. MaarJa ik zet hem toch op een kasje ik ga er niet mee rond lopen. Alles ingesteld (makkelijk voor iedereen te doen). Zet hem aan er komt goed en helder geluid uit. Een prima product! Zal er veel uurtjes mee gaan Door brengen.