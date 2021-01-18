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  • Eenvoudige stappen voor gezonde babymaaltijden
  • Eenvoudige stappen voor gezonde babymaaltijden
  • Eenvoudige stappen voor gezonde babymaaltijden
  • Eenvoudige stappen voor gezonde babymaaltijden
  • Eenvoudige stappen voor gezonde babymaaltijden
  • Eenvoudige stappen voor gezonde babymaaltijden
  • Eenvoudige stappen voor gezonde babymaaltijden
  • Eenvoudige stappen voor gezonde babymaaltijden
  • Eenvoudige stappen voor gezonde babymaaltijden
  • Eenvoudige stappen voor gezonde babymaaltijden
  • Eenvoudige stappen voor gezonde babymaaltijden
  • Eenvoudige stappen voor gezonde babymaaltijden
  • Eenvoudige stappen voor gezonde babymaaltijden
  • Eenvoudige stappen voor gezonde babymaaltijden

Niet meer leverbaar

Philips AventEssentiële babyvoedingmaker

SCF862/02

3.8
| (25) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan

2 Prijzen

Eenvoudige stappen voor gezonde babymaaltijden
Bereid voedzame babymaaltijden in 3 eenvoudige stappen: stomen, mengen, serveren. De circulerende stoomtechnologie bereidt eten gelijkmatig met behoud van de voedzame kracht, textuur en het kookvocht voor snel en eenvoudig mengen. Het slimme ontwerp betekent minder stappen voor eenvoudig gebruik en schoonmaken.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Eenvoudige stappen voor gezonde babymaaltijden

  • Stomen, mixen en serveren

  • Gezond stomen

  • Maaltijden in een handomdraai

Een unieke manier van stomen om gezond te koken

Een unieke manier van stomen om gezond te koken

Stomen is een gezonde manier van koken. Onze technologie met circulerende stoom zorgt ervoor dat de stoom van beneden naar boven circuleert, waardoor alle ingrediënten gelijkmatig worden gegaard zonder te koken. De voedzame kracht, textuur en het kookvocht blijven behouden tijdens het mengen.

Eenvoudig babymaaltijden stomen, mixen en serveren

Eenvoudig babymaaltijden stomen, mixen en serveren

Deze babyvoedingmaker combineert stomen en mengen, waardoor je eenvoudig babymaaltijden bereidt. Begin de ingrediënten te stomen, meng ze vervolgens eenvoudig totdat de gewenste consistentie is bereikt en serveer de maaltijd.

Van puree tot dikke hapjes, geschikt voor elke vaste-voedingsfase

Van puree tot dikke hapjes, geschikt voor elke vaste-voedingsfase

Van zeer fijn gemengde groenten en fruit tot combinaties van ingrediënten zoals vlees, vis en peulvruchten en het creëren van vastere structuren: deze babyvoedingmaker maakt het bereiden van gezond voedsel eenvoudig voor elke vaste-voedingsfase.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

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Recensies

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3.8

van 5

25

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

18/01/2021

België

België

Geverifieerde koper

Super handig

Snel een gezonde maaltijd voor baby/peuter. Alles in 1 pot, stomen en mixen, klaar! De pot is groot genoeg om 2 porties gelijktijdig te maken, één om in te vriezen of één voor de volgende dag.

Voordelen

handig 1 pot

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker

20/11/2017

Nederland

Nederland

Wat een handig keuken gadget!

Wat een handige gadget! Mijn kleintje is best een hongerige baby en eten moet dan ook snel klaarstaan als hij trek heeft. Groente zoals een stukje vis, pompoen, aardappel, wortel en courgette (voor fruithapje: appel/peer en bij het mixen een banaan erbij) snij ik in blokjes, giet het nodige aantal cl (meestal glas water) in het waterreservoir en de blokjes in het stoomcabinetje en bijna klaar is kees. Ik kan in de tussentijd nog even met mijn baby spelen/afleiden tot het klaar is. En intussen hoef ik me ook geen zorgen te maken over mijn andere kleuter die door het huis en keuken heen rent. Geen gevaarlijke hete pannen, kokend water of vuur. Het duurt ongeveer 10 min om het te laten stomen. Zodra het klaar is met stomen gaat het apparaat vanzelf uit wat ik overigens een super veilig eigenschap vind! Het gestoomde water wordt opgevangen door de blender. Je krijgt er een handige spatel/lepel bij, die dien je te gebruiken om het eten uit de blender te halen en het stoomvergiet met het eten uit de blender te halen. Dat doe je door de spatel aan de bovenkant van t vergietje in de platte opening te steken en het eruit te steken aan de andere kant. Dan kun je het hete stoomcabinetje makkelijk eruit tillen. Vervolgens gooi je het gestoomde water uit de blender en de gestoomde groentes weer in de blender (van het apparaat zelf, dus geen gedoe meer met staafmixers, bekers en blenders!) en.... mixen maar! Binnen een kwartier versgemaakte babyvoeding en dat allemaal met maar 1 apparaat! Geen e-nummer potjes meer uit de winkel maar lekker huisgemaakt! En geen excuusjes meer voor de Papa's want die kunnen het nu ook!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker

14/11/2017

Nederland

Nederland

Top product

Ideaal om gezonde babyvoeding mee te maken. In een handomdraai maak je voor meerdere keren eten. En doordat het apparaat ook makkelijk schoon te maken is, is het ook niet vervelend om hem te gebruiken

Deze review is gemaakt voor SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker

Deze review is gemaakt voor SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een wereldwijd online tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in 2024 onder 8.139 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kinderverzorging. 