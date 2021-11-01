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Niet meer leverbaar
1 fles
330 ml
Speen voor gemiddelde toevoer
3m+
Ons Anti-colic-ventiel is ontworpen om winderigheid, darmkrampjes en ongemak te verminderen. Tijdens het voeden zorgt het ventiel in de speen ervoor dat er lucht in het flesje komt, zodat er geen vacuüm ontstaat, en de lucht naar de achterkant van de fles wordt geventileerd. Het houdt de lucht in de fles en weg van het buikje van je baby zodat die minder last heeft van vervelende darmkrampjes.
De Philips Avent Anti-colic-fles zorgt voor minder huilerig gedrag. Baby's die werden gevoed met Philips Avent Anti-colic-flessen toonden 's nachts 60% minder huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een antikrampjesfles van een concurrent.*
Met de speenvorm kan je baby goed aanleggen en de geribbelde structuur voorkomt dat de speen inklapt, voor een comfortabele voeding zonder onderbrekingen.
4.4
van 5
113
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Ninake
01/11/2021
België
Onderdeel van promotie
Top
Grote fles, goede kwaliteit zoals altijd van Avent. Enkel speentje 3 was te snel voor ons.
Voordelen
Grote fles, makkelijk te reinigen, anti-colic
Nadelen
Speentje 3 te snel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Yasmum
26/10/2021
België
Onderdeel van promotie
Perfect
Zeer goede fles van zeer goede kwaliteit. Grote capaciteit maar vrij compact, het is geweldig. 0 koliek, 0 reflux! Ik raad het echt aan
Voordelen
Kwaliteit
Nadelen
Niks
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles
MJA9
25/10/2021
België
Onderdeel van promotie
Uitstekende babyfles
Ik ben geselecteerd voor de Philips product testing, waarbij wij de babyfles enkele weken hebben kunnen testen. Philips heeft hierbij geen enkele invloed op mijn geschreven review. Het babyflesje heeft een zachte speen en zorgt daadwerkelijk voor een vermindering van buikkrampjes. Het flesje was even aanpassen voor onze baby, maar in het algemeen zeer makkelijk om vast te houden. De flesjes zijn ook zeer makkelijk schoon te maken.
Voordelen
Lekt niet, minder lucht in het buikje
Nadelen
Geen minpunten op dit moment
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011
Baby's van twee weken oud, die werden gevoed met een Philips Avent-fles, hadden 's nachts aanzienlijk minder last van darmkrampjes en huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een fles van een concurrent.
Het is bewezen dat het design van de speen voorkomt dat de speen inklapt, zodat je baby minder lucht binnen krijgt en je kunt voeden zonder onderbrekingen.
Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilerig gedrag.