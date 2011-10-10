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Niet meer leverbaar
Ons Anti-colic-ventiel is ontworpen om winderigheid, darmkrampjes en ongemak te verminderen. Tijdens het voeden zorgt het ventiel in de speen ervoor dat er lucht in het flesje komt, zodat er geen vacuüm ontstaat, en de lucht naar de achterkant van de fles wordt geventileerd. Het houdt de lucht in de fles en weg van het buikje van je baby zodat die minder last heeft van vervelende darmkrampjes.
De Philips Avent Anti-colic-fles zorgt voor minder huilerig gedrag. Baby's die werden gevoed met Philips Avent Anti-colic-flessen toonden 's nachts 60% minder huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een antikrampjesfles van een concurrent.*
Met de speenvorm kan je baby goed aanleggen en de geribbelde structuur voorkomt dat de speen inklapt, voor een comfortabele voeding zonder onderbrekingen.
4.3
van 5
126
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Vinc54
10/10/2011
Nederland
Prima fles die lang mee gaat.
De flessen van Avent zijn robuust. Ze gaan lang mee en lekken niet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles
Victor11
10/10/2011
Nederland
Prima fles die lang mee gaat.
De flessen van Avent zijn robuust. Ze gaan lang mee en lekken niet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles
gshaw
26/02/2017
United Kingdom
A lovely soft teat that is comfortable for baby.
A good large size allowing for extra milk as my son grew hungrier. The teat is super soft and allows for a steady flow of milk. They are extremely easy to keep clean, with no hidden parts.
Deze review is gemaakt voor SCF563 Classic+ baby bottle
Deze review is gemaakt voor SCF563 Classic+ baby bottle