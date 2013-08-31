dit is echt een super beker, hij doet wat er wordt beloofd. was hij er maar eerder dan had ik al dat gedoe met al die andere flessen of bekers niet gehad. deze is echt lek vrij. die van mij was er boos om omdat hij niet meer leeg liep en hij maar schudden toen hup op de grond. hij kan tegen een stootje en is makkelijk om mee te nemen dankzij de deksel. echt een happy mamma product. wij hebben alle bekers met of zonder drink tuit of fles met riet wel gehad, maar dit is top. wij zijn overtuigd hier van, top