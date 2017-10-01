ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Houdt drankjes langer op temperatuur
  • Houdt drankjes langer op temperatuur
  • Houdt drankjes langer op temperatuur
  • Houdt drankjes langer op temperatuur
  • Houdt drankjes langer op temperatuur
  • Houdt drankjes langer op temperatuur
  • Houdt drankjes langer op temperatuur
  • Houdt drankjes langer op temperatuur

Niet meer leverbaar

Philips AventGeïsoleerde bekers met rietje

SCF766/00

4.4
| (8) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Houdt drankjes langer op temperatuur
De geïsoleerde beker met rietje SCF766/00 van Avent houdt drankjes langer koud of warm, zodat kinderen beter van hun drankje kunnen genieten! De beker is lekvrij en eenvoudig zelf te hanteren door peuters dankzij het unieke schroefdeksel.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Lekvrij en geschikt voor zelfstandig gebruik

Houdt drankjes langer op temperatuur

  • 260 ml

  • 12m+, rietje

Houdt drankjes langer op temperatuur

Zacht rietje met geïntegreerd lekvrij ventiel

Eenvoudig te gebruiken, vloeistof stroomt makkelijk als je kind drinkt

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.4

van 5

8

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

01/10/2017

Deutschland

Deutschland

Tolles Produkt

Wir sind mit diesem Becher sehr zufrieden, unser kleiner hat schnell gelernt damit zu trinken (innerhalb weniger versuche) der einzige Becher aus dem er trinken kann Leider bricht er sehr schnell wenn er doch mal irgendwo runterfallen sollte, schon die Kinderwagenhöhe reichte aus und Platzer an der Außenhülle zu verursachen. Dennoch eine Empfehlung Wert!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher

07/02/2016

España

España

Excelente

Me encanto y a mi bebe también, lo malo es que se rompió la panita y no encuentro el recambio de la pajita.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF766/00 Vasos térmicos con pajita

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF766/00 Vasos térmicos con pajita

30/09/2015

Italia

Italia

Geverifieerde koper

Pratico e funzionale

Abbiamo acquistato questo prodotto per cercare di far fronte al torrido caldo che questa estate ha investito l'italia. La praticità nell'uso, la facilità nella pulizia e la funzionalità nell'utilizzo hanno reso questa tazza termica un ottima ed indispensabile alternativa ai tradizionali biberon. Nostra figlia ormai non ne fa più a meno. Consigliato vivamente.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 