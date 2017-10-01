Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
260 ml
12m+, rietje
4.4
van 5
8
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
JessyMitMarkJonah2016
01/10/2017
Deutschland
Tolles Produkt
Wir sind mit diesem Becher sehr zufrieden, unser kleiner hat schnell gelernt damit zu trinken (innerhalb weniger versuche) der einzige Becher aus dem er trinken kann Leider bricht er sehr schnell wenn er doch mal irgendwo runterfallen sollte, schon die Kinderwagenhöhe reichte aus und Platzer an der Außenhülle zu verursachen. Dennoch eine Empfehlung Wert!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher
Knovoa
07/02/2016
España
Excelente
Me encanto y a mi bebe también, lo malo es que se rompió la panita y no encuentro el recambio de la pajita.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF766/00 Vasos térmicos con pajita
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF766/00 Vasos térmicos con pajita
Alfonso80
30/09/2015
Italia
Geverifieerde koper
Pratico e funzionale
Abbiamo acquistato questo prodotto per cercare di far fronte al torrido caldo che questa estate ha investito l'italia. La praticità nell'uso, la facilità nella pulizia e la funzionalità nell'utilizzo hanno reso questa tazza termica un ottima ed indispensabile alternativa ai tradizionali biberon. Nostra figlia ormai non ne fa più a meno. Consigliato vivamente.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.