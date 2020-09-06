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Niet meer leverbaar
SCF753/07
Nippen zonder knoeien
260 ml
12m+
Harde tuit
Geen geknoei meer! Het nieuwe ventiel (octrooi aangevraagd) zorgt ervoor dat er alleen water uitkomt wanneer je kindje drinkt.
Verwijder het ventiel en de drinkbeker wordt een beker met vrije toevoer.
De gebogen tuit is ontworpen om het voor peuters gemakkelijker te maken te drinken zonder hun hoofd te veel te hoeven kantelen.
3.4
van 5
59
Reviews & awards
Bebby
06/09/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Lekt echt niet!
Makkelijk te reinigen, en de peuter kan eenvoudig makkelijk zelf drinken.
Voordelen
Shockproof
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF753/03 Beker met drinktuit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF753/03 Beker met drinktuit
Mirjam
03/10/2019
Nederland
Zeer handige drinkbeker
Ik zocht voor mijn zoontje een drinkbeker die hij op jonge leeftijd al kin gebruiken en die hij zelf vast kin houden en niet lekte. Ik vond dit model het meeste passen bij wat ik zocht. Nooit spijt van gehad, voldeed aan alle wensen.
Voordelen
Makkelijk beet te houden, lekt niet, normale hoeveelheid vocht inname
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF753/07 Beker met drinktuit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF753/07 Beker met drinktuit
cgill82
28/11/2013
United Kingdom
Quality product and worked well
I liked this product however found that if my toddler dropped it, sometimes it leaked.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF753/00 Spout Cup
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF753/00 Spout Cup
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.