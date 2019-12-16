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Niet meer leverbaar

Philips AventBeker met drinktuit

SCF746/01

4.3
| (10) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Nippen zonder knoeien
De BPA-vrije Philips Avent-drinkbeker heeft een zachte siliconen drinktuit waardoor je kindje zonder lekken kan drinken. Dankzij de zachte handvatten kan je peuter leren zelfstandig te drinken. Gemakkelijk voor je kind, handig voor jou.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Makkelijke overgang van fles naar beker

Nippen zonder knoeien

  • Nippen zonder knoeien

  • 200 ml

  • 6 m+

Ingebouwd ventiel voor drinken zonder morsen

Zachte oefenhandvatten voor kleine handjes

Zachte oefenhandvatten voor kleine handjes

Met de oefenhandvatten kan je peuter de beker zelf vasthouden en zelfstandig drinken. Deze handvatten zijn gevormd voor kleine handjes en ze hebben bovendien rubber voor een stevige grip.

Deze beker is gemaakt van BPA-vrij materiaal

Deze beker is gemaakt van BPA-vrij materiaal

Deze Philips Avent-beker is gemaakt van BPA-vrij materiaal.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

10

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

2
1

16/12/2019

Nederland

Nederland

geweldige anti-lek beker

wij zijn zeer tevreden over de drinkbeker. onze zoon is nog al van het meeslepen van zijn spullen en af en toe er mee gooien, daarom was het belangrijk dat de beker echt anti-lek is. hij heeft de test doorstaan, de beker is gevallen er is mee geschud en zelfs mee gegooid. en nergens geen druppel gevonden wat toch wel heel fijn is als de beker mee gaat in de auto of luiertas.

Voordelen

lekt niet, leuke print

Nadelen

beschermkapje van het tuitje sluit niet goed aan

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF746/01 Beker met drinktuit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF746/01 Beker met drinktuit

11/12/2019

Nederland

Nederland

Fijne drinkbeker

Wij zijn erg tevreden met deze drinkbeker. Ons zoontje drinkt er makkelijk uit en hij ziet er leuk uit!

Voordelen

Design, gebruiksgemak

Nadelen

Niet helemaal lekvrij bij energiek gebruik

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF746/01 Beker met drinktuit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF746/01 Beker met drinktuit

10/12/2019

Nederland

Nederland

Ideale drinkbeker

Wij hebben de drink beker nu 3 weken in gebruik en hij is echt ideaal! Hij lekt niet, er zit een handig dopje bij voor als je de fles mee wilt nemen, makkelijk schoon te maken en makkelijk om uit te drinken. Mijn zoontje werd erg enthousiast van de beker, omdat er een pinguin op staat. Aan een zijkant van de fles staan afmetingen zodat je precies kunt zien wat je kleine al gedronken heeft. Wij blijven deze beker met veel plezier gebruiken.

Voordelen

Makkelijk schoon te maken, makkelijk uit te drinken, anti-lek, handig om mee te nemen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF746/01 Beker met drinktuit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF746/01 Beker met drinktuit

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 