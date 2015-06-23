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Niet meer leverbaar
SCF653/27
2 stuks
Normale speen
3m+
De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
Kussentjes in de speen zorgen voor extra zachtheid en flexibiliteit zonder dat de speen inklapt. Je baby kan comfortabel en tevreden drinken.
Het innovatieve ontwerp met dubbel ventiel vermindert darmkrampjes en ongemak doordat er lucht in de fles stroomt en niet in het buikje van de baby.
2.8
van 5
78
Reviews & awards
Marjolein
23/06/2015
België
goede kwaliteitsspenen
Wij gebruiken de spenen en flessen intussen 4 maanden en zijn heel tevreden over dit product. Makkelijk te reinigen, verslijten niet snel bij ons, maar ik koop na een aantal weken zoiezo nieuwe spenen uit hygiënische redenen. Nog nooit problemen gehad met scheurtjes, de melk komt mooi gepast. Geen krampjes met gebruik van deze flessen en spenen. Wij zijn heel tevreden!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF655/27 Natural-speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF655/27 Natural-speen
Flamant
20/01/2015
Nederland
Veel mogelijkheden om fles naar voorkeur baby in te stellen.
Onze kleine meid is zeer tevreden over deze fles. Helaas dat ze zelf nog geen letter op papier krijgt, dus schrijft papa deze review. Er zijn vele spenen te krijgen voor elke levensfase en type voeding. Ik lees hier dat spenen schijnen te scheuren, daar hebben wij na enkele maanden nog geen vervelende ervaring mee. Mogelijk heeft dit de met reinigingsmethode en/of -middelen te maken. De fles is makkelijk te (de)monteren en schoon te maken. De gemiddelde mens heeft echter geen zin en tijd om de verschillende toevoerstanden uit een handleiding te gaan opzoeken. Het lijkt me dat het niet zo moeilijk is om op de fles zelf (door icoontjes) aan te geven hoe een en ander werkt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF655/27 Natural-speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF655/27 Natural-speen
RebH
01/01/2014
Nederland
Prima product
Wij zijn erg tevreden over de variabele speen voor de Philips Avent Natural fles. Het drinken komt gemakkelijk door de speen ongeacht de dikte van de voeding.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF655/27 Natural-speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF655/27 Natural-speen
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011