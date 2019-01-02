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Niet meer leverbaar
SCF646/17
1 fles
330 ml
Speen voor variabele toevoer
3m+
De speen voor variabele toevoer heeft een sleufopening waarmee je de toevoersnelheid kunt aanpassen door de markering I, II of III op de speen richting de neus van je baby te draaien
De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
De Avent Airflex-voedingsfles is voorzien van een Airflex-ventiel. De werking is gebaseerd op de natuurlijke voedingswijze van je baby.
3.9
van 5
13
Reviews & awards
Bana88
02/01/2019
Deutschland
Dieses Produkt hat grossartige eigenschaften
Sehr gut und praktisch.gute kvalitet,beste von andere.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF646/37 Classic baby bottle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF646/37 Classic baby bottle
patrialpe
14/12/2013
España
Muy útil la tetina de flujo variable
Utilicé estos biberones cuando mi hijo empezó a tomar agua y leche con cereales, ya que le di pecho hasta los 15 meses y no los empleé para darle sólo leche. La tetina de flujo variable se adaptaba perfectamente según la fluidez del líquido o lo espesos que estuvieran los cereales. Podía usar el mismo tipo de tetina para agua y para cereales, era estupendo no tener que andar cambiando. Además la resistencia del material de la tetina era suficiente para no partirse al mínimo bocado o tirón de un niño que ya tenía dientes. Y el material del biberón era también muy resistente a las caídas.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF646/37 Biberón Classic
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF646/37 Biberón Classic
MARIAJO68
12/12/2013
España
Producto practico y cómodo de usar
El biberón lo utilizo desde que mi hija nació, y es muy cómodo y muy practico. Se nota la buena calidad y su ergonomia. A mi hija también le debía de gustar, porque rechazaba cualquier otro que no fuera este. Lo recomiendo encarecidamente.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF646/37 Biberón Classic
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airflex SCF646/37 Biberón Classic
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.