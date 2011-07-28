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Niet meer leverbaar
SCF608/01
Hygiëne onderweg
Leren drinken is heel eenvoudig met de Philips Avent-bekers voor peuters. Dankzij het klikdeksel blijft de tuit altijd schoon, ook onderweg. De beker is lekvrij, ook bij onverwachte bewegingen of als hij valt, maar toch kan je kindje er heel gemakkelijk uit drinken.
260 ml
Drinktuit voor peuters (12m+)
Met handvatten
Gepatenteerd ventiel regelt de toevoer en voorkomt morsen, zelfs als de beker ondersteboven wordt gehouden of op zijn kant wordt gelegd.
5.0
van 5
1
Beoordeling
YRMA
28/07/2011
France
Deze review is gemaakt voor SCF608/06 Tasse décorée fille
Deze review is gemaakt voor SCF608/06 Tasse décorée fille
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.