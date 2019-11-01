Zoektermen

      Philips Avent Premium Cadeauset met flessenwarmer

      SCF358/10

      Snel en eenvoudig verwarmen

      Warme voeding is in slechts 3 minuten* klaar met de flessenwarmer. Deze bewaakt de temperatuur met behulp van een slimme temperatuurbewakingssensor die automatisch het verwarmingspatroon aanpast zodat de verwarmer snel en gelijkmatig warm wordt.

      Snel en eenvoudig verwarmen

      Voedsel bereiden zonder giswerk

      • Verwarmt gelijkmatig, geen hete plekken
      • Snelle opwarm- en ontdooimodus
      • Geschikt voor melk en babyvoeding
      De slimme temperatuurregeling selecteert de ideale verwarmingsmodus

      De slimme temperatuurregeling selecteert de ideale verwarmingsmodus

      Stel het melkvolume in, druk op start en laat de slimme temperatuurregeling de rest regelen. Het apparaat detecteert de begintemperatuur van de melk en verwarmt de melk snel tot de ideale temperatuur, waar hij tot wel 60 minuten op wordt gehouden.

      Gebruikt waterbadverwarming volgens ziekenhuisnormen

      Gebruikt waterbadverwarming volgens ziekenhuisnormen

      Verwarm melk zoals verpleegkundigen dat doen in ziekenhuizen, met waterbadverwarming. In vergelijking met andere methodes behoudt deze beter de melkproteïnen, die essentieel zijn voor de opbouw van het immuunsysteem van je baby. Dankzij onze milde en snelle technologie draag je bij elke voeding bij aan een gezonde ontwikkeling.

      Houdt de melk tot 60 minuten warm en schakelt automatisch uit

      Houdt de melk tot 60 minuten warm en schakelt automatisch uit

      Onze flesverwarmer houdt de melk tot 60 minuten warm, handig als je niet op een vast tijdstip kunt voeden. De verwarmer schakelt automatisch uit, daar hoef je niet over na te denken.

      Ontdooifunctie voor bevroren melk en babyvoeding

      Ontdooifunctie voor bevroren melk en babyvoeding

      Bewaar je graag extra voeding in de vriezer? De flessenwarmer kan melk en babyvoeding snel ontdooien.

      Verwarmt zowel babyvoeding als melk

      Verwarmt zowel babyvoeding als melk

      Wanneer je kleintje klaar is om over te stappen op vast voedsel, is de flessenwarmer ook ideaal om babyvoeding te ontdooien en op te warmen.

      Gemakkelijk schoon te maken

      Gemakkelijk schoon te maken

      Het design uit één stuk is gemakkelijk schoon te maken zodat je meer tijd kunt doorbrengen met je kleintje.

      Geschikt voor de meeste toonaangevende merken flesjes en babyvoeding

      Geschikt voor de meeste toonaangevende merken flesjes en babyvoeding

      Ontworpen voor de favorieten van je baby: Philips Avent-flessen en de meeste toonaangevende merken babyflessen en babyvoeding.

      Natural Response-fles met AirFree-opening

      Natural Response-fles met AirFree-opening

      De Natural Response-speen past zich aan het natuurlijke drinkritme van je baby aan**: de speen heeft een unieke opening waardoor alleen melk vrijkomt wanneer de baby actief drinkt. De AirFree-opening is ontworpen voor extra bescherming tegen darmkrampjes, winderigheid en reflux door te voorkomen dat er lucht in de buik van je kleintje terechtkomt tijdens het rechtop voeden.

      Technische specificaties

      • Productmateriaal

        Flessenwarmer
        • PP
        • ABS
        Babyfles
        PP
        Speen
        Siliconen

      • Technische specificaties

        Energieverbruik
        400  W
        Spanning
        220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
        Energieverbruik (stand-bymodus)
        <0,3 W (wachttijd tot automatische stand-bymodus: <1 min.)

      • Gewicht en afmetingen

        Productafmetingen (B x H x D)
        133 x 160 x 148  mm
        Afmetingen detailhandelpakket (b x h x d)
        240 x 185 x 148  mm

      • Land van herkomst

        Flessenwarmer
        Geproduceerd in China
        Babyfles
        Geproduceerd in Indonesië

      • Inclusief

        Babyfles 260 ml
        1 x
        AirFree-ventiel
        1 x
        Gemiddelde speen
        1 x

      • Ontwikkelingsfases

        Babyfles
        3-6 maanden

      • Specificaties verpakking

        Verpakking op basis van papier*
        Ja

      • Voor 150 ml melk met een temperatuur van 22 °C in een Philips Natural-fles van 260 ml
      • * De Natuurlijke Zuigreflex-speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is. Baby's kunnen zelf bepalen hoe snel ze drinken, doorslikken en ademen, zoals bij de borst

