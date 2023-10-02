Zoektermen
SCF285/02R1
Gemakkelijk en effectief steriliseren
De Philips Avent 3-in-1 elektrische stoomsterilisator neemt dankzij de instelbare grootte minimale keukenruimte in beslag en biedt toch ruim plaats aan alles wat je wilt steriliseren. Van een paar spenen tot helemaal vol.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Ieder bedrijf heeft zijn eigen definitie van refurbishment. Bij Philips gebruiken we hiervoor producten die binnen 30 dagen door onze klanten zijn geretourneerd of producten uit onze abonnementsprogramma's. De meeste producten zijn dan ook niet gebruikt of licht gebruikt.
Het product werkt perfect!Er zit altijd 2 jaar garantie op het product. Voor bepaalde producten geldt een langere garantieperiode na registratie.
Het product is volledig schoon! Elk apparaat wordt uitgebreid getest om de kwaliteit en prestaties te controleren. Alle producten worden schoongemaakt en de aan hygiëne gerelateerde onderdelen of accessoires worden, indien nodig, vervangen (bijvoorbeeld scheermesjes en keukenapparaten). Kleine tekenen van gebruik kunnen zichtbaar zijn.
De producten bevatten alle originele functionele onderdelen en accessoires. Commerciële geschenken zijn niet inbegrepen (zoals Aqua-filters).
Het product wordt geleverd in de originele verpakking (mogelijk met lichte schade) of in een eenvoudige doos van gerecycled materiaal.
Gereviseerde elektrische stoomsterilisator
Dankzij het unieke modulaire ontwerp van de sterilisator kun je de flessen en accessoires flexibel plaatsen en gemakkelijk ordenen. Dit maakt het in- en uitruimen zeer eenvoudig. Bovendien neemt het apparaat weinig ruimte in de keuken in.
De sterilisator maakt gebruik van natuurlijke stoom voor het steriliseren van babyflessen en andere producten en het doden van 99,9% van alle schadelijke bacteriën zonder chemicaliën te gebruiken. Zo kun je erop vertrouwen dat al je babyflessen en andere producten steriel zijn.
De sterilisator zorgt ervoor dat babyflessen, borstkolven enz. maximaal 24 uur steriel blijven wanneer het deksel gesloten blijft.
Het sterilisatieproces duurt slechts 6 minuten. Daarna schakelt de sterilisator automatisch uit. Snel en veilig.
Groot genoeg om zes Philips Avent Classic- en Natural-flessen van 330 ml tegelijk te steriliseren.
Dankzij het open ontwerp kun je de verwarmingsplaat eenvoudig schoonmaken en keer op keer steriliseren met schone stoom.
De sterilisator is geschikt voor gebruik met babyflessen met een standaardhals en een brede hals, maar is ook geschikt voor andere babyproducten zoals borstkolven en accessoires.
