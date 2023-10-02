Zoektermen

    • Gemakkelijk en effectief steriliseren Gemakkelijk en effectief steriliseren Gemakkelijk en effectief steriliseren

      Philips Avent Gereviseerde elektrische stoomsterilisator

      SCF284/02R1

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Gemakkelijk en effectief steriliseren

      De Philips Avent 3-in-1 elektrische stoomsterilisator neemt dankzij de instelbare grootte minimale keukenruimte in beslag en biedt toch ruim plaats aan alles wat je wilt steriliseren. Van een paar spenen tot helemaal vol.

      Bekijk alle voordelen
      Philips Refurbished product: Volledig geïnspecteerd, getest en schoongemaakt. Meer informatie

      Wat is 'refurbished'?

      Ieder bedrijf heeft zijn eigen definitie van refurbishment. Bij Philips gebruiken we hiervoor producten die binnen 30 dagen door onze klanten zijn geretourneerd of producten uit onze abonnementsprogramma's. De meeste producten zijn dan ook niet gebruikt of licht gebruikt.

      Wat kunt u verwachten?

      Functioneel product en garantie

      Het product werkt perfect!Er zit altijd 2 jaar garantie op het product. Voor bepaalde producten geldt een langere garantieperiode na registratie.

      Uiterlijk

      Het product is volledig schoon! Elk apparaat wordt uitgebreid getest om de kwaliteit en prestaties te controleren. Alle producten worden schoongemaakt en de aan hygiëne gerelateerde onderdelen of accessoires worden, indien nodig, vervangen (bijvoorbeeld scheermesjes en keukenapparaten). Kleine tekenen van gebruik kunnen zichtbaar zijn.

      Accessoires

      De producten bevatten alle originele functionele onderdelen en accessoires. Commerciële geschenken zijn niet inbegrepen (zoals Aqua-filters).

      Verpakking

      Het product wordt geleverd in de originele verpakking (mogelijk met lichte schade) of in een eenvoudige doos van gerecycled materiaal.

      Flexibel en eenvoudig te vullen

      • Doodt 99,9% van de bacteriën
      • Steriliseert in 6 minuten
      • Voor 6 Philips Avent-flessen
      • Aanpasbaar 3-in-1-ontwerp
      Modulair 3-in-1 sterilisatorontwerp

      Modulair 3-in-1 sterilisatorontwerp

      Dankzij het unieke modulaire ontwerp van de sterilisator kun je de flessen en accessoires flexibel plaatsen en gemakkelijk ordenen. Dit maakt het in- en uitruimen zeer eenvoudig. Bovendien neemt het apparaat weinig ruimte in de keuken in.

      Natuurlijke stoomsterilisatie doodt 99,9% van alle schadelijke bacteriën

      Natuurlijke stoomsterilisatie doodt 99,9% van alle schadelijke bacteriën

      De sterilisator maakt gebruik van natuurlijke stoom voor het steriliseren van babyflessen en andere producten en het doden van 99,9% van alle schadelijke bacteriën zonder chemicaliën te gebruiken. Zo kun je erop vertrouwen dat al je babyflessen en andere producten steriel zijn.

      Bij een gesloten deksel blijft de inhoud tot 24 uur steriel

      Bij een gesloten deksel blijft de inhoud tot 24 uur steriel

      De sterilisator zorgt ervoor dat babyflessen, borstkolven enz. maximaal 24 uur steriel blijven wanneer het deksel gesloten blijft.

      Snel proces en automatische uitschakeling

      Snel proces en automatische uitschakeling

      Het sterilisatieproces duurt slechts 6 minuten. Daarna schakelt de sterilisator automatisch uit. Snel en veilig.

      Veel ruimte

      Veel ruimte

      Groot genoeg om zes Philips Avent Classic- en Natural-flessen van 330 ml tegelijk te steriliseren.

      Eenvoudig schoon te maken, kan veilig worden gesteriliseerd

      Eenvoudig schoon te maken, kan veilig worden gesteriliseerd

      Dankzij het open ontwerp kun je de verwarmingsplaat eenvoudig schoonmaken en keer op keer steriliseren met schone stoom.

      Geschikt voor het steriliseren van verschillende flessen, borstkolven en accessoires

      De sterilisator is geschikt voor gebruik met babyflessen met een standaardhals en een brede hals, maar is ook geschikt voor andere babyproducten zoals borstkolven en accessoires.

      Technische specificaties

      • Vermogen

        Spanning
        220 - 240  volt

      • Technische specificaties

        Spanning
        50 - 60 Hz
        Energieverbruik
        650  W

      • Gewicht en afmetingen

        Afmetingen
        290 x 160 x 150 (b x d x h)  mm
        Gewicht
        1,5  kg

      • Land van herkomst

        Geproduceerd in
        Turkije

      • Inclusief

        Tang
        1  stk
        Elektrische stoomsterilisator
        1 stuk

