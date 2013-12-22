Dit product hebben wij al ruim 3 jaar in bezit. Heeft altijd prima gewerkt. In eerste instantie voor mijn dochter waar we hem 2 jaar voor gebruikt hebben en nu alweer een half jaar voor onze zoon. Wel rekening houden met water uit de kraan.'S winters is dat water meer koelkast stand en in de zomer is het kraanwater meer kamertemperatuur. Super voor hapjes op te warmen, na warmen lijkt het koud maar na goed doorroeren is het gewoon warm. Precies goed voor de kleine. Vooral op vakantie een uitkomst! Ben er nog steeds erg tevreden mee en we hopen hem nog 1, 5 jaar te gebruiken bij onze zoon.