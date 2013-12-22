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Niet meer leverbaar
SCF260/22
220 - 240 V
Maak je keuze uit de opties op het display en de iQ-technologie berekent de benodigde tijd om je baby’s voeding geleidelijk en gelijkmatig te verwarmen.
Het digitale display is eenvoudig in gebruik en houdt je voortdurend op de hoogte.
Voeding wordt gelijkmatig verwarmd. Slaat automatisch af, dus geen risico op oververhitting.
3.0
van 5
129
Reviews & awards
joske29
22/12/2013
België
handig
We zijn heel tevreden over deze verwarmen.We hebben hem ondertussen zo'n 4jaar in gebruik. Bij de komst van onze derde spruit is hij wel aan vervanging toe wegens veelvuldig gebruik. De plastic is het meest kwetsbare onderdeel van dit toestel. We zijn op zoek naar hetzelfde model, omdat hij net zo handig is bij instelling. Het is in het begin wel een beetje zoeken naar het juiste menu, maar eens ermee op weg geeft hij een prima gebruiksgemak.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer
Suzan100
12/03/2019
Nederland
Erg handig
Veel gebruikt en ideaal voor flessen en babyvoeding!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer
Loza
02/11/2017
Nederland
Super snel en eenvoudig.
Fijn in gebruik. Mooi desing..super snel melk op temperatuur. Ik zal geen andere willen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF260/37 Digitale flesverwarmer
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Uitzondering: wij raden je af dit product te gebruiken met semitransparante, polypropyleen Philips Avent-flessen van 330 ml.