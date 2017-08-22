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  • Bijtvaste tuit voor ontwikkelende tanden
  • Bijtvaste tuit voor ontwikkelende tanden

Niet meer leverbaar

Philips AventZachte, bijtbestendige tuiten

SCF252/05

2.3
| (7) Reviews & awards
Bijtvaste tuit voor ontwikkelende tanden
De drinktuiten van Philips Avent zijn zacht voor het tandvlees wanneer de eerste tandjes doorkomen, maar toch bijtvast. Ons gepatenteerde ventiel zorgt ervoor dat er alleen vloeistof naar buiten komt wanneer je kind drinkt.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Lekvrije drinktuit

Bijtvaste tuit voor ontwikkelende tanden

  • Vervanging

  • Zachte, bijtbestendige tuiten

  • 6 m+ / 9 m+

Lekvrij ventiel voor drinken zonder morsen

Lekvrij ventiel voor drinken zonder morsen

Geen geknoei meer! Ons nieuwe gepatenteerde ventiel zorgt ervoor dat er alleen vloeistof uitkomt wanneer je kindje drinkt uit de tuit.

Gebogen drinktuit om prettig te drinken

Gebogen drinktuit om prettig te drinken

De gebogen drinktuit is ontworpen om peuters te leren drinken uit een beker.

BPA-vrij / 0% BPA

BPA-vrij / 0% BPA

De tuit is gemaakt van BPA-vrije (0% BPA) materialen.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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2.3

van 5

7

Reviews & awards

5
3
2

22/08/2017

Nederland

Nederland

Stevig en goed drinkbaar

Een fijne (lekvrije) drinkbeker en gelukkig zijn de drinktuiten te vervangen. Dit omdat ze nogal snel verkleuren als je eruit laat drinken tijdens het eten. Sommige voedingsmiddelen hebben invloed. Is grotendeels te voorkomen als je eerst het mondje afdoet. Verder is de drinktuit heel stevig, daar kan je in principe lang mee doen. Daarentegen ook weer niet te lang vanwege de hygiëne. Ik vind het heel fijn dat de drinkbeker/drinktuit in de magnetronsterilisator kan. Ik heb tot nu toe geen slechte drinktuiten gehad die alleen maar lucht doorlaten en ik heb er inmiddels 4 gehad. Wat ik heb geconstateerd is dat de beker heel goed gekanteld moet zijn om er überhaupt drinken goed uit te krijgen, vooral als die al wat leeg raakt. Misschien ergens ook wel logisch. Het is ook niet duidelijk of het nog iets uitmaakt hoe het drinkventiel zit. Soms hoor ik wel wat lucht als mijn dochtertje drinkt. Alsof die dan misschien net niet goed zit? De beker is zeer stevig. Is al veel op de grond gevallen. Niet beschadigd. De drinktuit heeft ook al een scherp net doorgekomen tandje onbeschadigd doorstaan, want ze gebruikt 'm soms als bijtring tussen de slokken door. ;)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF252 Zachte drinktuiten

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF252 Zachte drinktuiten

18/07/2018

Deutschland

Deutschland

Reinigung durch Auskochen

Da unser Baby grundsätzlich keine Flasche mit Sauger toleriert hat sind wir mit 5 Monaten direkt auf dieses Modell umgestiegen. Es hat ein bisschen gedauert, bis er damit umgehen konnte und gesaugt anstatt zu kauen, aber seit dem bin ich sehr dankbar, dass ich unterwegs auch mal die Flasche geben kann. Die Reinigung ist wirklich nicht besonders komfortabel, aber durch schlichtes Auskochen werden Essensreste aus dem Sauger entfernt. Liebe Grüße

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Deze review is gemaakt voor SCF252/05 Weiche, beißfeste Trinkschnäbel

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Deze review is gemaakt voor SCF252/05 Weiche, beißfeste Trinkschnäbel

24/09/2016

France

France

Zéro fuite, mais attention au nettoyage du bec

Très bon produit, aucune fuite malgré toutes les tentatives d'un bébé inventif. Attention toutefois au nettoyage et au séchage du bec qui a tendance à noircir. Dommage que le prix de la tétine de rechange (avec les frais de port) soit plus élevé qu'une tasse neuve!!!

Deze review is gemaakt voor SCF252 Becs souples

Deze review is gemaakt voor SCF252 Becs souples

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 