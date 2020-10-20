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Philips Avent Oefenhandvatten voor beker
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF142/00
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Gebruiksaanwijzing
Alles (6)
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Kan ik mijn Philips Avent-producten steriliseren?
Is het product vaatwasmachinebestendig?
Passen de Philips Avent-oefenhandvatten op alle flessen en bekers?
Kan ik de oefenhandvatten gebruiken op de glazen Natural-flessen?
Is mijn Philips Avent-product BPA- en BPS-vrij?