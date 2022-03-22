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Philips AventGlazen Natural-babyfles

SCF051/17

4.6
| (51) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan
Eenvoudig te combineren met borstvoeding
Onze Natural-fles met ultrazachte speen lijkt meer op de borst. De brede, borstvormige speen met flexibel, spiraalvormig design en comfortkussentjes voor natuurlijk aanleggen zorgt dat borst- en flesvoeding gemakkelijk kunnen worden gecombineerd.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Compatibele producten
Refurbished snelle-flessenwarmer

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SCF355/00R1

Op een natuurlijke manier aanleggen

Eenvoudig te combineren met borstvoeding

  • 1 fles

  • 120 ml

  • Speen voor pasgeboren baby's

  • 0m+

Ultrazachte speen om het gevoel van de borst na te bootsen

Ultrazachte speen om het gevoel van de borst na te bootsen

De speen heeft een ultrazachte textuur om het gevoel van de borst na te bootsen.

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Flexibel, spiraalvormig design in combinatie met comfortkussentjes

Flexibel, spiraalvormig design in combinatie met comfortkussentjes

Het flexibele, spiraalvormige design en onze unieke comfortkussentjes creëren samen een flexibele speen en zorgen zo voor een natuurlijke voeding zonder dat de speen inklapt.

Technische specificaties

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4.6

van 5

51

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

2
1

22/03/2022

Deutschland

Deutschland

Tolle Flasche

Die SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas liegt gut in der Hand. Mein Kind hat sie direkt gerne angenommen. Die Reinigung ist unkompliziert. Durch die Markierungen lässt sich die Milch sehr genau nach Anweisungen zubereiten. Die Flasche ist bestens zum zufüttern , neben dem stillen geeignet.

Voordelen

Größe, leicht zu Reinigen, Sauger

Nadelen

Keine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas

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Deze review is gemaakt voor SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas

15/03/2022

Deutschland

Deutschland

Sehr leicht zu reinigen

Ich hatte bei meiner ersten Tochter auch schon die Avent flaschen . Sie sind sehr leicht zu reinigen und die glas version punktet nochmals da es nach zu offtem wachen nicht verfärbt. Ich kann die nur empfehlen .

Voordelen

Leichte Reinigung, handlich

Nadelen

Die großen Flaschen sind oftmals schwer und gehen leicht kaputt

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Deze review is gemaakt voor SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas

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10/03/2022

Deutschland

Deutschland

Avent Natural

Ich durfte im Zuge des Produktestes ein Avent Natural Glas mit dem neuen Saugeraufsatz testen. Ich war mit dieses Testprodukt sehr zufrieden. Die Verarbeitung des Material war ohne Beanstandung. Der "Becher" war aus dicken Gas was sehr gut und der Gand liegt und sich ganz gut nach dem benutzen reinigen ließ. Die verschieden große Sauger Aufsätze hat unser Baby sehr gut angenommen. Ich kann dieses Produkt sehr empfehlen.

Voordelen

Einfaches reinigen, einfaches wechseln des Saugeraufsatzes

Nadelen

Relativ schwer

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Deze review is gemaakt voor SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011

  2. Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilerig gedrag.