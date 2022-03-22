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1 fles
120 ml
Speen voor pasgeboren baby's
0m+
De speen heeft een ultrazachte textuur om het gevoel van de borst na te bootsen.
De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
Het flexibele, spiraalvormige design en onze unieke comfortkussentjes creëren samen een flexibele speen en zorgen zo voor een natuurlijke voeding zonder dat de speen inklapt.
4.6
van 5
51
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
sylva2010
22/03/2022
Deutschland
Onderdeel van promotie
Tolle Flasche
Die SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas liegt gut in der Hand. Mein Kind hat sie direkt gerne angenommen. Die Reinigung ist unkompliziert. Durch die Markierungen lässt sich die Milch sehr genau nach Anweisungen zubereiten. Die Flasche ist bestens zum zufüttern , neben dem stillen geeignet.
Voordelen
Größe, leicht zu Reinigen, Sauger
Nadelen
Keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Madlin92
15/03/2022
Deutschland
Onderdeel van promotie
Sehr leicht zu reinigen
Ich hatte bei meiner ersten Tochter auch schon die Avent flaschen . Sie sind sehr leicht zu reinigen und die glas version punktet nochmals da es nach zu offtem wachen nicht verfärbt. Ich kann die nur empfehlen .
Voordelen
Leichte Reinigung, handlich
Nadelen
Die großen Flaschen sind oftmals schwer und gehen leicht kaputt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Berlin90
10/03/2022
Deutschland
Onderdeel van promotie
Avent Natural
Ich durfte im Zuge des Produktestes ein Avent Natural Glas mit dem neuen Saugeraufsatz testen. Ich war mit dieses Testprodukt sehr zufrieden. Die Verarbeitung des Material war ohne Beanstandung. Der "Becher" war aus dicken Gas was sehr gut und der Gand liegt und sich ganz gut nach dem benutzen reinigen ließ. Die verschieden große Sauger Aufsätze hat unser Baby sehr gut angenommen. Ich kann dieses Produkt sehr empfehlen.
Voordelen
Einfaches reinigen, einfaches wechseln des Saugeraufsatzes
Nadelen
Relativ schwer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011
Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilerig gedrag.