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Niet meer leverbaar
2 stuks
Snelle speen
6 m+
De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
Bijtvaste, gladde speen voor de wisselende behoeften van je opgroeiende baby.
Kussentjes en ribbels in de speen zorgen voor flexibiliteit zonder dat de speen inklapt, voor een ononderbroken voeding.
4.7
van 5
95
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
magic182
23/02/2021
België
Onderdeel van promotie
De meest geschikte spenen!
Na borstvoeding zorgen de Natural-spenen van Philips voor een vlotte overgang en drinkt onze dochter even vlot haar flesje! De spenen lekken niet en blijven na langdurig gebruik steeds mooi soepel!
Voordelen
Blijft perfect soepel, lekt niet, kindje neemt het graag in de mond.
Nadelen
/
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen
Noula
09/02/2021
België
Onderdeel van promotie
Philips AVENT natural-speen
De Philips AVENT natural-speen is uitstekend voor uw babytje die een combinatie maakt van borst- en flessenvoeding. De vorm van de speen is hier uitstekend hiervoor.
Voordelen
- de vorm is uitstekend voor de combinatie met borstvoeding.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen
Elien B
08/02/2021
België
Onderdeel van promotie
Zeer babyvriendelijke speen
Speen die op maat van de baby gemaakt is. De kleine toevoer zorgt ervoor dat de melk geleidelijk wordt toegediend en krampjes vermeden kunnen worden.
Voordelen
Vorm, kleine toevoer
Nadelen
Geen
Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen
Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011