ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding

Niet meer leverbaar

Philips AventNatural-speen

SCF044/27

4.7
| (95) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Eenvoudig te combineren met borstvoeding
Onze zachte, geribbelde speen voorkomt inklappen en is ontworpen voor groeiende baby's. De comfortkussentjes en de natuurlijke vorm van de speen voor natuurlijk aanleggen zorgt dat borst- en flesvoeding gemakkelijk kunnen worden gecombineerd.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Op een natuurlijke manier aanleggen

Eenvoudig te combineren met borstvoeding

  • 2 stuks

  • Snelle speen

  • 6 m+

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Zachte, gladde siliconen voor de wisselende behoeften van je baby

Bijtvaste, gladde speen voor de wisselende behoeften van je opgroeiende baby.

Flexibel, anti-inklapbaar design met geribbelde speen

Flexibel, anti-inklapbaar design met geribbelde speen

Kussentjes en ribbels in de speen zorgen voor flexibiliteit zonder dat de speen inklapt, voor een ononderbroken voeding.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.7

van 5

95

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

23/02/2021

België

België

De meest geschikte spenen!

Na borstvoeding zorgen de Natural-spenen van Philips voor een vlotte overgang en drinkt onze dochter even vlot haar flesje! De spenen lekken niet en blijven na langdurig gebruik steeds mooi soepel!

Voordelen

Blijft perfect soepel, lekt niet, kindje neemt het graag in de mond.

Nadelen

/

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen

09/02/2021

België

België

Philips AVENT natural-speen

De Philips AVENT natural-speen is uitstekend voor uw babytje die een combinatie maakt van borst- en flessenvoeding. De vorm van de speen is hier uitstekend hiervoor.

Voordelen

- de vorm is uitstekend voor de combinatie met borstvoeding.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen

08/02/2021

België

België

Zeer babyvriendelijke speen

Speen die op maat van de baby gemaakt is. De kleine toevoer zorgt ervoor dat de melk geleidelijk wordt toegediend en krampjes vermeden kunnen worden.

Voordelen

Vorm, kleine toevoer

Nadelen

Geen

Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen

Deze review is gemaakt voor SCF044/27 Natural-speen

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011