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  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding

Niet meer leverbaar

Philips AventNatural-speen

SCF042/27

4.8
| (48) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan
Eenvoudig te combineren met borstvoeding
Onze ultrazachte speen met flexibel, spiraalvormig design lijkt meer op de borst. De comfortkussentjes en de natuurlijke vorm van de speen voor natuurlijk aanleggen zorgt dat borst- en flesvoeding gemakkelijk kunnen worden gecombineerd.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Extra zachte en soepele speen

Eenvoudig te combineren met borstvoeding

  • 2 stuks

  • Langzame speen

  • 1m+

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Ultrazachte speen om het gevoel van de borst na te bootsen

Ultrazachte speen om het gevoel van de borst na te bootsen

De speen heeft een ultrazachte textuur om het gevoel van de borst na te bootsen.

Flexibel, spiraalvormig design in combinatie met comfortkussentjes

Flexibel, spiraalvormig design in combinatie met comfortkussentjes

Het flexibele, spiraalvormige design en onze unieke comfortkussentjes creëren samen een flexibele speen en zorgen zo voor een natuurlijke voeding zonder dat de speen inklapt.

Technische specificaties

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Recensies

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4.8

van 5

48

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

2

25/03/2022

Deutschland

Deutschland

Sauger Aufsatz

Mein Baby hat dieses Testprodukt sehr gut angenommen. Auch war dieser aufsatz sehr einfach zu reinigen.

Voordelen

Einfaches reinigen, einfaches wechseln des Saugeraufsatzes

Nadelen

Keine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF042/27 Natural-Sauger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF042/27 Natural-Sauger

25/03/2022

Deutschland

Deutschland

Perfekt für den Anfang

Die Sauger passen perfekt in die Avent flaschen. Die Sauger waren die einzigen die meine Tochter angenommen hat zum gleichzeitigen stillen haben wir diese verwendet. Toll finde ich das da die Sauger in verschiedenen Loch Größen gibt die Sauger wachsen praktisch mit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF042/27 Natural-Sauger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF042/27 Natural-Sauger

22/03/2022

Deutschland

Deutschland

Super Ergänzung

Das Produkt ist eine tolle Ergänzung zu der Glasflasche . Die Form ist sehr gut und das Material auch

Voordelen

Design Form

Nadelen

Keine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF042/27 Natural-Sauger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF042/27 Natural-Sauger

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011