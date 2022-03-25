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Niet meer leverbaar
2 stuks
Langzame speen
1m+
De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
De speen heeft een ultrazachte textuur om het gevoel van de borst na te bootsen.
Het flexibele, spiraalvormige design en onze unieke comfortkussentjes creëren samen een flexibele speen en zorgen zo voor een natuurlijke voeding zonder dat de speen inklapt.
4.8
van 5
48
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
Baby14387
25/03/2022
Deutschland
Onderdeel van promotie
Sauger Aufsatz
Mein Baby hat dieses Testprodukt sehr gut angenommen. Auch war dieser aufsatz sehr einfach zu reinigen.
Voordelen
Einfaches reinigen, einfaches wechseln des Saugeraufsatzes
Nadelen
Keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF042/27 Natural-Sauger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF042/27 Natural-Sauger
Ddm26
25/03/2022
Deutschland
Onderdeel van promotie
Perfekt für den Anfang
Die Sauger passen perfekt in die Avent flaschen. Die Sauger waren die einzigen die meine Tochter angenommen hat zum gleichzeitigen stillen haben wir diese verwendet. Toll finde ich das da die Sauger in verschiedenen Loch Größen gibt die Sauger wachsen praktisch mit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF042/27 Natural-Sauger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF042/27 Natural-Sauger
Lale90
22/03/2022
Deutschland
Onderdeel van promotie
Super Ergänzung
Das Produkt ist eine tolle Ergänzung zu der Glasflasche . Die Form ist sehr gut und das Material auch
Voordelen
Design Form
Nadelen
Keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF042/27 Natural-Sauger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF042/27 Natural-Sauger
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011