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  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding

Niet meer leverbaar

Philips AventNatural-speen

SCF041/27

4.6
| (41) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan
Eenvoudig te combineren met borstvoeding
Onze ultrazachte speen met flexibel, spiraalvormig design lijkt meer op de borst. De comfortkussentjes en de natuurlijke vorm van de speen voor natuurlijk aanleggen zorgt dat borst- en flesvoeding gemakkelijk kunnen worden gecombineerd.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Extra zachte en soepele speen

Eenvoudig te combineren met borstvoeding

  • 2 stuks

  • Geschikt voor pasgeborenen

  • 0m+

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Ultrazachte speen om het gevoel van de borst na te bootsen

Ultrazachte speen om het gevoel van de borst na te bootsen

De speen heeft een ultrazachte textuur om het gevoel van de borst na te bootsen.

Flexibel, spiraalvormig design in combinatie met comfortkussentjes

Flexibel, spiraalvormig design in combinatie met comfortkussentjes

Het flexibele, spiraalvormige design en onze unieke comfortkussentjes creëren samen een flexibele speen en zorgen zo voor een natuurlijke voeding zonder dat de speen inklapt.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

41

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

3

23/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

easy to use

my little one tuck to there teats strait away thay flowed just right for her

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural teat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural teat

16/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Philips Avent Natural teat SCF041/27 2 pieces Newborn flow 0m+ great product .I recommend this product.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural teat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural teat

27/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great features

This product has great features, is very easy to use and great shape for +0months.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural teat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural teat

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011