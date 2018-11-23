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Niet meer leverbaar
2 stuks
Geschikt voor pasgeborenen
0m+
De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
De speen heeft een ultrazachte textuur om het gevoel van de borst na te bootsen.
Het flexibele, spiraalvormige design en onze unieke comfortkussentjes creëren samen een flexibele speen en zorgen zo voor een natuurlijke voeding zonder dat de speen inklapt.
4.6
van 5
41
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
jojo88
23/11/2018
United Kingdom
Onderdeel van promotie
easy to use
my little one tuck to there teats strait away thay flowed just right for her
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural teat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural teat
Ela0205
16/10/2018
United Kingdom
Onderdeel van promotie
Great product
Philips Avent Natural teat SCF041/27 2 pieces Newborn flow 0m+ great product .I recommend this product.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural teat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural teat
Dee18
27/09/2018
United Kingdom
Onderdeel van promotie
Great features
This product has great features, is very easy to use and great shape for +0months.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural teat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF041/27 Natural teat
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011