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Niet meer leverbaar
SCF040/27
2 stuks
Eerste toevoer
0 m
De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
De speen heeft een ultrazachte textuur om het gevoel van de borst na te bootsen.
Het flexibele, spiraalvormige design en onze unieke comfortkussentjes creëren samen een flexibele speen en zorgen zo voor een natuurlijke voeding zonder dat de speen inklapt.
3.3
van 5
3
Reviews & awards
ColdBlood
22/12/2021
Deutschland
Geverifieerde koper
Die beste
Sie sind die beste, aber leider gibt's nicht mehr.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF040/27 Natural-Sauger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF040/27 Natural-Sauger
Katrin 1982
25/04/2021
Deutschland
Super gute Sauger - Verpackungen nicht zeitgemäß
Wir benutzen die Sauger schon bei Kind 2 allerdings erst nach je 1,5 Jahren stillen ... die Ablösung fiel aber leicht ... Weswegen ich das hier schreibe: liebes Philipps-Team: Muss es eine nicht recycelbare Hartplasteverpackung sein? Jede Mutter sterilisiert und wäscht die Sauger vorher! Wozu dieser Verpackungswahnsinn? Unseren Kindern zur Liebe bitte umdenken!!!
Voordelen
Gute Sauger auch in Kombination mit der Brust
Nadelen
Verpackung = Umweltkatastrophe!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF040/27 Natural-Sauger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF040/27 Natural-Sauger
Sarah736
06/07/2022
Suisse
Sauger unbrauchbar
Die Sauger ziehen sich beim Trinken immer ein. Bereits habe ich 4x neue Sauger gekauft und hatte immer das selbe Problem. Das problem ist bereits seit mehreren jahren bekannt. Bereits bei meinem anderen Kind hatte ich das selbe vor drei Jahren. Ich besitze vieles von philips und muss jetzt leider auf eine andere Marke umstellen
Deze review is gemaakt voor SCF040/27 Natural-Sauger
Deze review is gemaakt voor SCF040/27 Natural-Sauger
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011