Reden voor u 5 volle sterren is dat de fles hartstikke fijn is voor een pas geboren. De goede punten hier onder. - het kind kan goed aan happen - het kind heeft geen tot weinig last van ze darm of terug spuigen. - de speen is goed en lekker zacht - en je met schoonmaken is die ook makkelijk. Dan zijn we aangekomen aan de minder punten bedoel ik niet zo van hart maar verbeter punten voor hun zelf. - de grote van de speen is heel jammer een van de kinderen kan helaas niet uit jullie 0 speen drinken daar is het mondje nog te klein dus maak a.u.b een -0 speen voor prematuurtjes. - de flesje met 125ml vind ik wel heel erg klein voor 0 tot 4 maandem prima tot 2.5 maanden is beter en kan daarna wel voor als ze fles zelf drinken of medicijnen moeten maar je kan ook flessen maken tot 400 is meschien beter optie. Hoop u blij gemaakt te hebben foto's kan niet samen met 2 kinderen tegelijk doen en nog een jonger dan 1.5 jaar is best moeilijk