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Niet meer leverbaar
SCD809/02
Ons Anti-colic-ventiel is ontworpen om winderigheid, darmkrampjes en ongemak te verminderen. Tijdens het voeden zorgt het ventiel in de speen ervoor dat er lucht in het flesje komt, zodat er geen vacuüm ontstaat, en de lucht naar de achterkant van de fles wordt geventileerd. Het houdt de lucht in de fles en weg van het buikje van je baby zodat die minder last heeft van vervelende darmkrampjes.
De Philips Avent Anti-colic-fles zorgt voor minder huilerig gedrag. Baby's die werden gevoed met Philips Avent Anti-colic-flessen toonden 's nachts 60% minder huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een antikrampjesfles van een concurrent.*
Met de speenvorm kan je baby goed aanleggen en de geribbelde structuur voorkomt dat de speen inklapt, voor een comfortabele voeding zonder onderbrekingen.
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