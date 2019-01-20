Wij gebruiken de Philips Avent SCD580/00 nu ruim 3 maanden, en we zijn er inmiddels aan gehecht. Het gebruiksgemak en de vele functies zijn voor ons een uitkomst. We gebruiken de babyfoon elke dag. We merken wel dat de babyfoon wat moeite heeft met het bereik wanneer er een aantal muren tussen de verzender en ontvanger zitten, maar dat ligt wellicht aan de kwaliteit van de nieuwbouwhuizen. Het is erg prettig om ook van afstand het muziekje en de sterrenhemel aan te kunnen zetten. Daarnaast is de combinatie van een geluidsignaal en blauw licht als er iets in de babykamer gebeurt handig in elke situatie ( bv. Tijdens feesten of een goede film). Al met al zijn we erg tevreden. Deze babyfoon is zeker een 9 waard!