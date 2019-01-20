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  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby
  • De betrouwbaarste verbinding met je baby

Niet meer leverbaar

Philips Avent Audio MonitorsDECT-babyfoon

SCD580/00

4
| (120) Reviews & awards
De betrouwbaarste verbinding met je baby
Onze Philips Avent SCD580/00-babyfoon geeft jou en je baby volledig comfort en optimale geruststelling. Dankzij de betrouwbaarste verbinding in combinatie met allerlei rustgevende functies zal je baby dol zijn op het nachtlampje met projector!
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Geruststelling en welzijn voor jou en je baby

De betrouwbaarste verbinding met je baby

  • 100% privéverbinding

  • Nachtlampje met sterrenprojectie

  • Terugspreekfunctie en MP3-slaapliedjes

  • Trilalarm

Kalmeer je baby met het sterrenhemelnachtlampje

Je baby kan nog onrustig zijn als je hem net naar bed hebt gebracht. Kalmeer je baby met de sterrenprojectie die je vanaf de ouder- of babyunit kunt activeren (activering op afstand niet mogelijk in de V.S. en Canada).

Nachtlampje met MP3 Plug & Play

Kalmeer je baby met een door jou gekozen liedje en de rustgevende gloed van een warm nachtlampje. Met een MP3 met plug and play kun je geselecteerde nummers afspelen. Je persoonlijke muziek in de babykamer helpt je baby in een mum van tijd in slaap te vallen (activering op afstand niet mogelijk in de V.S. en Canada).

DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding

DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding

Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker van dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken. Gegevenscodering zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat alleen jij je baby kunt horen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

120

Reviews & awards

20/01/2019

Nederland

Nederland

Maakt baby en ouders blij :)

[Employee of philipsglobal] Deze Babyfoon voor bevriende jonge ouders gekocht, niet alleen zij, maar ook hun babydochter is er helemaal weg van. Ze volgt de lichtjes op haar plafond en de muren van haar kamer vol bewondering. Het product kwam recent ook nog eens als winnaar uit een test in de krant.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD580/01 DECT Baby Monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD580/01 DECT Baby Monitor

29/01/2015

Nederland

Nederland

Een erg compleet product!

Wij gebruiken de Philips Avent SCD580/00 nu ruim 3 maanden, en we zijn er inmiddels aan gehecht. Het gebruiksgemak en de vele functies zijn voor ons een uitkomst. We gebruiken de babyfoon elke dag. We merken wel dat de babyfoon wat moeite heeft met het bereik wanneer er een aantal muren tussen de verzender en ontvanger zitten, maar dat ligt wellicht aan de kwaliteit van de nieuwbouwhuizen. Het is erg prettig om ook van afstand het muziekje en de sterrenhemel aan te kunnen zetten. Daarnaast is de combinatie van een geluidsignaal en blauw licht als er iets in de babykamer gebeurt handig in elke situatie ( bv. Tijdens feesten of een goede film). Al met al zijn we erg tevreden. Deze babyfoon is zeker een 9 waard!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD580/00 DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD580/00 DECT-babyfoon

29/12/2013

Nederland

Nederland

Mooi product

Zeer complete babyfoon met vele functies. Alleen best prijzig.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD580/00 DECT-babyfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD580/00 DECT-babyfoon

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023. 

  1. Het bereik van de babyfoon hangt af van de omgeving en factoren die interferentie veroorzaken.