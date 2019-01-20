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Niet meer leverbaar
SCD580/00
100% privéverbinding
Nachtlampje met sterrenprojectie
Terugspreekfunctie en MP3-slaapliedjes
Trilalarm
Je baby kan nog onrustig zijn als je hem net naar bed hebt gebracht. Kalmeer je baby met de sterrenprojectie die je vanaf de ouder- of babyunit kunt activeren (activering op afstand niet mogelijk in de V.S. en Canada).
Kalmeer je baby met een door jou gekozen liedje en de rustgevende gloed van een warm nachtlampje. Met een MP3 met plug and play kun je geselecteerde nummers afspelen. Je persoonlijke muziek in de babykamer helpt je baby in een mum van tijd in slaap te vallen (activering op afstand niet mogelijk in de V.S. en Canada).
Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker van dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken. Gegevenscodering zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat alleen jij je baby kunt horen.
4.0
van 5
120
Reviews & awards
Eskimo24
20/01/2019
Nederland
Maakt baby en ouders blij :)
[Employee of philipsglobal] Deze Babyfoon voor bevriende jonge ouders gekocht, niet alleen zij, maar ook hun babydochter is er helemaal weg van. Ze volgt de lichtjes op haar plafond en de muren van haar kamer vol bewondering. Het product kwam recent ook nog eens als winnaar uit een test in de krant.
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Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD580/01 DECT Baby Monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD580/01 DECT Baby Monitor
Zieleman
29/01/2015
Nederland
Een erg compleet product!
Wij gebruiken de Philips Avent SCD580/00 nu ruim 3 maanden, en we zijn er inmiddels aan gehecht. Het gebruiksgemak en de vele functies zijn voor ons een uitkomst. We gebruiken de babyfoon elke dag. We merken wel dat de babyfoon wat moeite heeft met het bereik wanneer er een aantal muren tussen de verzender en ontvanger zitten, maar dat ligt wellicht aan de kwaliteit van de nieuwbouwhuizen. Het is erg prettig om ook van afstand het muziekje en de sterrenhemel aan te kunnen zetten. Daarnaast is de combinatie van een geluidsignaal en blauw licht als er iets in de babykamer gebeurt handig in elke situatie ( bv. Tijdens feesten of een goede film). Al met al zijn we erg tevreden. Deze babyfoon is zeker een 9 waard!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD580/00 DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD580/00 DECT-babyfoon
Guppertje
29/12/2013
Nederland
Mooi product
Zeer complete babyfoon met vele functies. Alleen best prijzig.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD580/00 DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD580/00 DECT-babyfoon
Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023.
Het bereik van de babyfoon hangt af van de omgeving en factoren die interferentie veroorzaken.