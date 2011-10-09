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Niet meer leverbaar
Temperatuuralarm
Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker van dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken. Gegevenscodering zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat alleen jij je baby kunt horen.
Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. De DECT-technologie zorgt voor kristalhelder geluid van hoge kwaliteit, zodat je je baby altijd kunt horen.
Het bereik van 330 m, de riemclip en het halskoord zorgen voor totale bewegingsvrijheid in en om het huis
3.8
van 5
17
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Patrique
09/10/2011
Nederland
Fijn in gebruik!
erg fijn, doet alles wat beschreven staat in de omschrijving en op website! Met name veilig gevoel dat je geruststeld en waarop je kunt bouwen, echt Philips dus...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD520/00 DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD520/00 DECT-babyfoon
RobertTroost
09/10/2011
Nederland
Simpel, weinig knoppen maar toch duidelijk.
Is makkelijk in gebruik. Degelijk. Doet wat hij moet doen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD520/00 DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD520/00 DECT-babyfoon
Wilco
10/11/2009
Nederland
SUPER!!!
Goed, makkelijk in gebruik en alles is goed in de gaten te houden, accu gaat lang mee gewoon zijn geld waard voor jarenlang plezier.
Deze review is gemaakt voor SCD520/00 DECT-babyfoon
Deze review is gemaakt voor SCD520/00 DECT-babyfoon
Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023.
In de Verenigde Staten en Canada is dit product verkrijgbaar met weergave uitsluitend in Fahrenheit.