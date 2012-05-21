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  • Vertraag de teruggroei van haartjes
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  • Vertraag de teruggroei van haartjes
  • Vertraag de teruggroei van haartjes
  • Vertraag de teruggroei van haartjes
  • Vertraag de teruggroei van haartjes
  • Vertraag de teruggroei van haartjes
  • Vertraag de teruggroei van haartjes
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  • Vertraag de teruggroei van haartjes
  • Vertraag de teruggroei van haartjes
  • Vertraag de teruggroei van haartjes
  • Vertraag de teruggroei van haartjes
  • Vertraag de teruggroei van haartjes

Niet meer leverbaar

Lumea PrecisionIPL ontharingssysteem

SC2002/00

4.1
| (113) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

1 Prijs

Vertraag de teruggroei van haartjes
Het Philips Lumea IPL ontharingssysteem verricht wonderen om teruggroei van haar, waar ook op het lichaam, te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.
Bekijk alle voordelen

Elke dag een zijdezachte huid op lichaam en gezicht

Vertraag de teruggroei van haartjes

  • Voor gebruik op lichaam en gezicht

  • Behandeling onderbenen in 15 minuten

  • Levensduur &lt;gt/>100.000 lichtpulsen

  • Snoerloos ontwerp

Elke dag een zijdezachte huid

Elke dag een zijdezachte huid

Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door deze behandeling te herhalen, blijft uw huid altijd zacht en glad.

Moeiteloos en effectief

Moeiteloos en effectief

Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts twee tweewekelijkse behandelingen. Na vier à vijf van deze tweewekelijkse behandelingen waren de resultaten optimaal. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts elke vier tot zes weken te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar terugkomt.

Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken

Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken

Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 1500 vrijwilligers.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image AWARD-612375

Recensies

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4.1

van 5

113

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

21/05/2012

België

België

zijn geld meer dan waard

ligt goed in de hand en is zeer makkelijk te gebruiken,je kan er geen brandwonden door krijgen zoals met een gewone laser dit is echt een aanrader

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2002/01 IPL ontharingssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2002/01 IPL ontharingssysteem

20/05/2012

België

België

De Lumea maakt zijn beloftes waar

Het toestel werkt perfekt en is zeer gebruiksvriendelijk. Het resultaat is boven verwachting!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2002/01 IPL ontharingssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2002/01 IPL ontharingssysteem

20/05/2012

België

België

Gewoonweg super!

De lumea levert een schitterend resultaat, makkelijk in gebruik, de meeste haartjes zijn van de eerste keer beschadigd en blijven voor lange tijd weg! Komen er toch terug piepen, even flitsen en weer weg!! Ben er superblij mee!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2002/00 IPL ontharingssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2002/00 IPL ontharingssysteem

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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