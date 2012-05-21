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Niet meer leverbaar
Voor gebruik op lichaam en gezicht
Behandeling onderbenen in 15 minuten
Levensduur <gt/>100.000 lichtpulsen
Snoerloos ontwerp
Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door deze behandeling te herhalen, blijft uw huid altijd zacht en glad.
Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts twee tweewekelijkse behandelingen. Na vier à vijf van deze tweewekelijkse behandelingen waren de resultaten optimaal. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts elke vier tot zes weken te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar terugkomt.
Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 1500 vrijwilligers.
Prijzen
4.1
van 5
113
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
naaisterke
21/05/2012
België
zijn geld meer dan waard
ligt goed in de hand en is zeer makkelijk te gebruiken,je kan er geen brandwonden door krijgen zoals met een gewone laser dit is echt een aanrader
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2002/01 IPL ontharingssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2002/01 IPL ontharingssysteem
ANNEMINNIE
20/05/2012
België
De Lumea maakt zijn beloftes waar
Het toestel werkt perfekt en is zeer gebruiksvriendelijk. Het resultaat is boven verwachting!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2002/01 IPL ontharingssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2002/01 IPL ontharingssysteem
Cammi
20/05/2012
België
Gewoonweg super!
De lumea levert een schitterend resultaat, makkelijk in gebruik, de meeste haartjes zijn van de eerste keer beschadigd en blijven voor lange tijd weg! Komen er toch terug piepen, even flitsen en weer weg!! Ben er superblij mee!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2002/00 IPL ontharingssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Precision SC2002/00 IPL ontharingssysteem