Beste klant, Bedankt dat je een moment genomen hebt om je ervaring met dit apparaat hier te delen. Het is inderdaad niet helemaal de bedoeling dat de scheerkop los zou komen tijdens het scheren. Dit zou kunnen gebeuren door bijvoorbeeld te hard te drukken op de huid met het scheerhoofd. Je hoeft dit juist niet te doen, omdat op die manier de mesjes de haartjes juist plat duwen in plaats van dat ze rechtop kunnen staan zodat de messen er goed bijkunnen. Mocht dit niet het antwoord blijken of je hebt nog andere vragen voor ons, dan kun je met ons contact opnemen via Facebook (https://philips.to/NLFBMessenger) of Twitter (Philips.to/NLCareTwitter), maar ook telefonisch, of via chat (Philips.to/NLContact). Groeten, Remco