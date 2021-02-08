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Niet meer leverbaar
MultiPrecision-messysteem
MultiFlex-scheerhoofden
Nat of droog scheren
SmartClick-precisietrimmer
De flexibele scheerhoofden bewegen in 5 richtingen met 5 onafhankelijke bewegingen en volgen de contouren van uw gezicht, waardoor het scheerapparaat soepeler en met minimale weerstand over de huid glijdt.
Ga voor een snel en glad scheerresultaat. Ons MultiPrecision-systeem tilt alle haartjes op en scheert ze samen met resterende stoppels. En dat alles in enkele bewegingen.
Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of u kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs onder de douche.
3.9
van 5
9
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Jean Pierre Henri
08/02/2021
België
Geverifieerde koper
Top product
Ideaal apparaat. Zowel droog als nat scheren. Dagelijkse scheerbeurt en slechts om de veertien dagen opladen! Geen negatieve punten.
Voordelen
Trimmer, droog scheren, nat scheren, praktisch geruisloos en lang te gebruiken.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Airfryer spec
06/06/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Een perfect apparaat
Een perfect apparaat tegen een lage prijs , en een aanwinst in de keuken zeker met de koop app van Philips
Voordelen
Alles
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Barba Pappa
29/08/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Philips Shaver
Scheert prima,glad en is zeer snel weer opgeladen.
Voordelen
Ligt goed in de hand. Wendbaar. Licht in gewicht.
Nadelen
Heb ik eigenlijk niet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Vergeleken met Philips PowerTouch 8