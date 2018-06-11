Hallo. Even een update over mijn testperiode van deze actie. Ik doe regelmatig mee aan onderzoeken en testen van nieuwe producten , ook deze dus. Omdat wij als mannen moeten scheren doe ik mee aan deze test. Nu een paar keer gebruikt en tot nu toe is het een top machine. Ziet er mooi uit is stil en glijd makkelijk over de huid. Je kan voor dit scheerapparaat ook ander opzetstukken gebruiken baardtrimmer en een borstel voor de huid te scrubben , handig voor 1 machine die verschillende doeleinden hebben.