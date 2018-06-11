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Niet meer leverbaar
MultiPrecision-messysteem
50 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
SmartClick-precisietrimmer
Scheer glad zonder wondjes en sneetjes. Het MultiPrecision-systeem met afgeronde scheerhoofden glijdt soepel over uw huid terwijl deze wordt beschermd.
Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of u kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs onder de douche.
Scheer gebieden met zware baardgroei nog sneller dankzij 10% extra vermogen in de Turbo-modus.
Prijzen
3.5
van 5
56
Reviews & awards
galonfir
11/06/2018
België
Geverifieerde koper
possitief !
kan er niks slecht over zeggen ! doet wat het moet doen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5620/41 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5620/41 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
pierre1963
01/06/2016
België
Geverifieerde koper
gemakkelijk toestel
ben zeer tevreden over de prestaties van het toestel, zelfs met een stoppelbaard van 2 dagen gaat alles vlot. ik zou zeker nogmaals dit kopen als dit toestel het moest opgeven.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5620/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5620/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Spacexs
30/12/2015
België
Geweldige machine
Hallo. Even een update over mijn testperiode van deze actie. Ik doe regelmatig mee aan onderzoeken en testen van nieuwe producten , ook deze dus. Omdat wij als mannen moeten scheren doe ik mee aan deze test. Nu een paar keer gebruikt en tot nu toe is het een top machine. Ziet er mooi uit is stil en glijd makkelijk over de huid. Je kan voor dit scheerapparaat ook ander opzetstukken gebruiken baardtrimmer en een borstel voor de huid te scrubben , handig voor 1 machine die verschillende doeleinden hebben.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5620/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5620/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Beschermt 10x beter dan een standaardmesje - test uitgevoerd in Duitsland 2015, na 21 dagen acclimatisering