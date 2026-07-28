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Niet meer leverbaar
SteelPrecision-mesjes
Power Adapt-sensor
360-D flexibele scheerhoofden
Geïntegreerde uitklapbare trimmer
De 45 zelfslijpende SteelPrecision-mesjes van dit Philips-scheerapparaat werken krachtig maar zacht, maken tot wel 90.000 knipbewegingen per minuut, en scheren meer haar per beweging** voor een strakke, comfortabele scheerbeurt.
Het elektrische scheerapparaat heeft een intelligente gezichtshaarsensor die de haardichtheid 125 keer per seconde meet. De technologie past het scheervermogen automatisch aan voor moeiteloos en zacht scheren.
Dit elektrische scheerapparaat van Philips volgt de contouren van uw gezicht en heeft volledig flexibele scheerhoofden die 360° draaien voor een grondige en comfortabele scheerbeurt.
4.3
van 5
3606
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
RDB blauw
28/07/2026
België
Geverifieerde koper
Excellent product
Goed product, scheert snel en glad zonder irritatie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-06-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-06-08
27/07/2026
België
Geverifieerde koper
Tevreden klant
Voor mij is het een perfecte machine! Scheert zeer glad en een handige vorm.
Voordelen
Prijs kwaliteit Super
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-07-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-07-01
VHRO
03/04/2026
België
Geverifieerde koper
Voldoet aan verwachtingen, ligt goed in de hand, ergonomisch.
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Getest in vergelijking met Philips-serie 3000.