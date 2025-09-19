Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
5D Pivot & Flex-scheerhoofden
PowerCut-mesjes
Reisetui
Oplaadstandaard
De Philips Shaver 3000 maakt draaiende bewegingen in 5 richtingen en volgt elke hoek en ronding van uw gezicht en hals. Deze baardtrimmer scheert elk haartje dicht op de huid af, zodat u een glad en gelijkmatig resultaat krijgt.
Het Philips-scheerapparaat voor een strak en comfortabel resultaat. De 27 PowerCut-mesjes scheren elk haartje dicht op de huid af, zodat u een glad en gelijkmatig scheerresultaat krijgt, telkens weer.
Een scheerapparaat voor nat en droog gebruik die zich aanpast aan uw voorkeur. Kies voor een prettig droog scheerresultaat, of gebruikt uw favoriete scheerschuim of gel voor een verfrissend natte scheerbeurt.
4.2
van 5
2047
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
ZONDERBAARD
19/09/2025
België
Geverifieerde koper
scheermachine
Doet wat hij beloofd; altijd een goed resultaat. tip top
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Pierre p
19/06/2024
België
Geverifieerde koper
Shaver
Nihil aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3230/52 Wet & Dry elektrisch scheerapparaat, Series 3000
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3230/52 Wet & Dry elektrisch scheerapparaat, Series 3000
Veldeman
01/10/2023
België
Geverifieerde koper
Dit produkt moet je kopen
Het toestel ligt goed in de hand, het werkt heel zacht.
Voordelen
eenmaal opgeladen en werkt nog altijd na een maand
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3134/57 Wet & Dry elektrisch scheerapparaat, Series 3000
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3134/57 Wet & Dry elektrisch scheerapparaat, Series 3000
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.