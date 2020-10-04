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  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren

Niet meer leverbaar

Shaver series 1000Elektrisch apparaat voor droog scheren

S1520/04

3.9
| (195) Reviews & awards
Comfortabel scheren
De Shaver series 1000 biedt een snelle scheerbeurt voor een betaalbare prijs. Flex-scheerhoofden met 4 draairichtingen garanderen in combinatie met een CloseCut-messysteem een glad scheerresultaat.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Elektrisch scheerapparaat met gladste resultaat voor de hals in zijn klasse*

Comfortabel scheren

  • CloseCut-messysteem

  • Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen

  • Uitklapbare trimmer

Duurzame, zelfslijpende mesjes voor een moeiteloze scheerbeurt

Duurzame, zelfslijpende mesjes voor een moeiteloze scheerbeurt

Voor verbluffend glad scheren. Onze duurzame CloseCut-mesjes slijpen zichzelf als ze werken, keer op keer.

Hoofden draaien in 4 richtingen om moeiteloos alle contouren te volgen

Hoofden draaien in 4 richtingen om moeiteloos alle contouren te volgen

Flexibele scheerhoofden met 4 onafhankelijke bewegingen passen zich aan aan de contouren van uw gezicht, waardoor u eenvoudig kunt scheren, zelfs in de nek en op de kaaklijn.

Consistent maximaal vermogen, jaar na jaar

Consistent maximaal vermogen, jaar na jaar

Scheer langer na elke oplaadbeurt. Het scheerapparaat blijft jarenlang dezelfde goede prestaties leveren, dankzij onze krachtige en efficiënte lithium-ionaccu.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.9

van 5

195

Reviews & awards

04/10/2020

België

België

Geverifieerde koper

Goed product

Voldoet aan de verwachtingen. Goede verhouding prijs kwaliteit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1510/42 2-in-1 scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1510/42 2-in-1 scheerapparaat

29/09/2020

België

België

Geverifieerde koper

Scherp en kort gescheerd.

Dit apparaat heeft veel betere messen en scheert zeer kort zonder veel druk te moeten zetten.

Voordelen

scheert zeer kort

Nadelen

speciaal laag motor geruis

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1510/42 2-in-1 scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1510/42 2-in-1 scheerapparaat

22/10/2019

België

België

Voor deze prijs koop je geen scheerschuim en mesje

Dit scheerapparaat is laaggeprijsd (++) - scheert in stilte (+) - en werkt super goed (++)

Voordelen

Laaggeprijsd - werkt in stilte - Goed geschoren

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1310/04 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1310/04 Elektrisch apparaat voor droog scheren

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. In vergelijking met andere instapmodellen heeft dit scheerapparaat toonaangevende bladen en roterende scheerhoofden