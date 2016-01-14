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Niet meer leverbaar

Scheerunit

RQ12/40

2.8

| (336) Reviews & awards

Vervangingsset voor optimaal resultaat

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale prestaties van uw Philips-scheerapparaat.

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Vervangingsset voor optimaal resultaat

Soepele, wrijvingsarme SkinGlide voorkomt irritaties

Soepele, wrijvingsarme SkinGlide voorkomt irritaties

Het wrijvingsarme SkinGlide-scheeroppervlak van het elektrische scheerapparaat glijdt soepel over uw huid en zorgt voor een moeiteloos glad resultaat.

Triple-Track-scheerhoofden met een 50% groter scheeroppervlak

Triple-Track-scheerhoofden met een 50% groter scheeroppervlak

De drie scheerringen van de Triple-Track-scheerhoofden bieden een 50% groter scheeroppervlak dan standaard scheerhoofden met één ring.

Aquatec-afdichting voor comfortabel en verfrissend nat scheren

Aquatec-afdichting voor comfortabel en verfrissend nat scheren

Dankzij de Aquatec-afdichting voor nat en droog scheren van het elektrische scheerapparaat hebt u de keuze tussen comfortabel droog scheren of verfrissend nat scheren met scheerschuim of gel voor extra huidcomfort.

Technische specificaties

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Recensies

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2.8

van 5

336

Reviews & awards

14/01/2016

België

België

Geverifieerde koper

Veel beter dan de vorige RQ10 en is prima

Dit product is supper ten aanzien van de vorig RQ10. Wel in het begin een paar problemen , hoe moet ik de koppen reinigen en ze terug plaatsen. Maar heb het onder tusen wel gevonden en het is prima. Vragen om een iets betere uitleg voor de nieuw gebruikers. Ik had een vroeger apparaat met de koppen RQ10. De winkels in de omgeving van Korbeek-lo 3360 wilden liever een nieuw toestel verkopen met de mededeling dat die koppen niet meer bestonden en niet meer leverbaar waren oa Krefel en Vandeborre. Uiteindelijk toch geholpen door Demesmacre in Bierbeek Lovenjoel. Waarvoor dank aan deze

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Deze review is gemaakt voor SensoTouch 3D RQ12 Shaving unit

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Deze review is gemaakt voor SensoTouch 3D RQ12 Shaving unit

02/11/2015

België

België

Geverifieerde koper

Als mijn straffe baard een dagje langer sta geen probleem de

Prima voor een straffe baard, voor zachte of dons in ondernek iets minder

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Deze review is gemaakt voor RQ12/60 Shaving unit

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Deze review is gemaakt voor RQ12/60 Shaving unit

04/07/2019

Nederland

Nederland

Goed geluisterd naar je klanten!

Het was weer eens tijd voor nieuwe scheerhoofden, dus snel naar de winkel voor nieuwe. Ik las verschillende reviews, en was benieuwd of Philips nu daadwerkelijk afgestapt was van de gevoelige oranje plastic ringetjes. En ja hoor! Ze zijn weg! Nu zit er tussen het kunststof een metalen ring en de hoofden zitten bij de /70 versie weer goed op hun plek met metalen ringen en zijn weer zonder dat oranje hulpstuk los te halen. Hij scheert weer als nieuw! Ook zit er weer een plastic beschermkapje bij.

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Deze review is gemaakt voor RQ12/70 Scheerunit

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Deze review is gemaakt voor RQ12/70 Scheerunit

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