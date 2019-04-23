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Niet meer leverbaar

Shaver series 7000 SensoTouchScheerunit

RQ11/51

3.7
| (73) Reviews & awards
Altijd glad scheren
Binnen twee jaar scheren de scheerhoofden negen miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden voor een optimaal resultaat.
Bekijk alle voordelen

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Altijd glad scheren

  • DualPrecision-mesjes

  • Vervangende scheerunit

  • Past op de SensoTouch 2D (RQ11xx)

Vervangende scheerhoofden voor SensoTouch 2D-scheerapparaten

Vervangende scheerhoofden voor SensoTouch 2D-scheerapparaten

Vervangende RQ11-scheerhoofden zijn compatibel met SensoTouch 2D-scheerapparaten (RQ11xx).

GyroFlex 2D-systeem volgt alle contouren

GyroFlex 2D-systeem volgt alle contouren

Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem van het scheerapparaat past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor glad scheren.

SensoTouch-scheerapparaten met Super Lift&Cut-beweging

SensoTouch-scheerapparaten met Super Lift&Cut-beweging

Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

73

Reviews & awards

23/04/2019

België

België

Geverifieerde koper

kwalitatief en duurzaam

met de kwalitatieve en duurzame scheerunit DualPrecision-mesjes scheer ik mij terug glad, zonder wondjes en/of irritatie. Met mijn verjaardagskorting was de aankoopprijs voortreffelijk. Philips levert zéér goede kwaliteit en duurzame producten.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit

26/11/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

zeer goed

zeer gebruikersvriendelijk en makkelijk bedienbaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit

21/07/2013

Nederland

Nederland

prima design

prima scheeraparaat, alleen hardnekkige haartjes iets moeite mee.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit

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