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Niet meer leverbaar
RQ11/51
DualPrecision-mesjes
Vervangende scheerunit
Past op de SensoTouch 2D (RQ11xx)
Vervangende RQ11-scheerhoofden zijn compatibel met SensoTouch 2D-scheerapparaten (RQ11xx).
Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem van het scheerapparaat past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor glad scheren.
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
3.7
van 5
73
Reviews & awards
Worf
23/04/2019
België
Geverifieerde koper
kwalitatief en duurzaam
met de kwalitatieve en duurzame scheerunit DualPrecision-mesjes scheer ik mij terug glad, zonder wondjes en/of irritatie. Met mijn verjaardagskorting was de aankoopprijs voortreffelijk. Philips levert zéér goede kwaliteit en duurzame producten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit
kjk47
26/11/2015
Nederland
Geverifieerde koper
zeer goed
zeer gebruikersvriendelijk en makkelijk bedienbaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit
compu56
21/07/2013
Nederland
prima design
prima scheeraparaat, alleen hardnekkige haartjes iets moeite mee.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit