Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
TripleTrack-scheerhoofden
Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.
Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.
De drie scheerringen van de Triple-Track-scheerhoofden bieden een 50% groter scheeroppervlak dan standaard scheerhoofden met één ring.
3.8
van 5
52
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Pat2251
02/12/2013
België
Doet wat het moet doen.
Het resultaat is prima. Ik moet de scheerhoofden opnieuw vervangen, maar dit lijkt mij snel te zijn. Op wat baseert de machine zich om de koppen te vervangen? Tot nu toe is het resultaat prima. Ik zie de noodzaak om te vervangen niet direct in.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden
scheerzeep
02/12/2013
België
prima
excellent, reeds mijn vierde philips scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden
talensbb
29/07/2013
Nederland
uitstekend scheer apparaat
werkt altijd uitstekend laad perfect bij en geeft juist aan hoeveel minuten ja kan scheren,het schoon maken gaat prima met de speciale vloeistof
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden