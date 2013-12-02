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  • Altijd glad scheren

Niet meer leverbaar

Scheerunit

RQ10/40

3.8
| (52) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan
Altijd glad scheren
De mesjes van uw scheerapparaat leggen elk jaar maar liefst 49 keer de afstand naar de top van de Mount Everest af. Na zo'n lange tocht is zelfs het beste materiaal toe aan vervanging. Houd uw scheerapparaat in topconditie en vervang de scheerhoofden om de 2 jaar.
Bekijk alle voordelen

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Altijd glad scheren

  • TripleTrack-scheerhoofden

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.

Precisiescheersysteem

Precisiescheersysteem

Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.

Triple-Track-scheerhoofden met een 50% groter scheeroppervlak

Triple-Track-scheerhoofden met een 50% groter scheeroppervlak

De drie scheerringen van de Triple-Track-scheerhoofden bieden een 50% groter scheeroppervlak dan standaard scheerhoofden met één ring.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.8

van 5

52

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

02/12/2013

België

België

Doet wat het moet doen.

Het resultaat is prima. Ik moet de scheerhoofden opnieuw vervangen, maar dit lijkt mij snel te zijn. Op wat baseert de machine zich om de koppen te vervangen? Tot nu toe is het resultaat prima. Ik zie de noodzaak om te vervangen niet direct in.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden

02/12/2013

België

België

prima

excellent, reeds mijn vierde philips scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden

29/07/2013

Nederland

Nederland

uitstekend scheer apparaat

werkt altijd uitstekend laad perfect bij en geeft juist aan hoeveel minuten ja kan scheren,het schoon maken gaat prima met de speciale vloeistof

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RQ10/50 scheerhoofden

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