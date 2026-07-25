ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte

Niet meer leverbaar

OneBlade ProGezicht en lichaam

QP6650/60

4.3
| (1900) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

1 Prijs

Trim, scheer en style haar van elke lengte
Philips OneBlade Pro Face + Body kan haar van elke lengte trimmen, scheren en stylen. Je krijgt een mesje voor je gezicht en een mesje voor je lichaam met een opzetstuk dat je huid beschermt. Vergeet meerdere hulpmiddelen. OneBlade doet het allemaal.
Bekijk alle voordelen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes

Trim, scheer en style haar van elke lengte

  • Oplaadbare Li-ionbatterij

  • Precisiekam met 14 lengtestanden

  • Nat en droog gebruik

  • Digitaal LED-display

Unieke OneBlade-technologie

Unieke OneBlade-technologie

De Philips OneBlade is ontworpen voor het stylen van gezichtshaar en het verzorgen van het lichaam. Hij trimt, snijdt randen en scheert elke haarlengte. Het apparaat zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele scheerbeurt dankzij een glijcoating en afgeronde uiteinden. En met een knipelement dat 200x per seconde beweegt, werkt hij zelfs bij langere haren efficiënt.

Trimmen

Trimmen

Trim uw baard op een gelijkmatige lengte met de meegeleverde instelbare precisiekam. De 14 lengtestanden bieden ontelbare mogelijkheden, van het trimmen van een '5 o'clock shadow', tot een strakke baard, tot een stijl met een langere baard. Trim uw lichaamshaar in elke richting met de opklikbare lichaamskam (3 mm).

Strakke lijnen

Strakke lijnen

Met het dubbelzijdige mesje krijgt u in enkele seconden precies getrimde lijnen, zodat u elke geknipte haar kunt zien.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-3112060

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.3

van 5

1900

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

25/07/2026

België

België

Geverifieerde koper

Ideale scheermesje

Heel blij dat ik dit apparaat heb! This niet zo glad als mijn scheermachine maar ben er heel tevreden mee. Ideale trimmer voor mijn Sik en Nek.

Voordelen

Veilig scheren

Nadelen

Niet zo glad als scheermachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6542/15 Gezicht en lichaam

Date of Use 2026-05-12

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6542/15 Gezicht en lichaam

Date of Use 2026-05-12

26/05/2026

België

België

Geverifieerde koper

Oneblade. Product met enkel voordelen..

De Oneblade is licht, makkelijk hanteerbaar en accuraat.

Voordelen

Licht, makkelijk hanteerbaar en accuraat.

Nadelen

Geen tot op vandaag..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6652/30 Gezicht en lichaam

Date of Use 2020-03-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6652/30 Gezicht en lichaam

Date of Use 2020-03-01

02/11/2025

België

België

Geverifieerde koper

Topmachientje

Dit is een ontzettend goed product! Makkelijk in gebruik. Ik gebruik het voor het trimmen van m'n baard en het scheren van delen rond m'n baard. Echt zeer makkelijk in gebruik en onderhoud. Batterij gaat lang mee. ZEER handig te gebruiken, ik ben super content.

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6552/15 Gezicht en lichaam

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6552/15 Gezicht en lichaam

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.