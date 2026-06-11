Ik heb de OneBlade intimate nu al een hele tijd in gebruik en ik ben er echt heel erg blij mee. Het is super makkelijk in gebruik, scheert glad, in het begin was ik bang voor snijwondjes, maar daar heb je totaal geen last van. En daarbij nog een groot voordeel vind ik, je hebt geen last van scheer irritaties en/of bultjes. De accu gaat ook lang genoeg mee en het opladen van de OneBlade is snel gebeurd. Je kan hem gemakkelijk meenemen en door het beschermkapje blijft het ook hygienisch. Een echte aanrader!